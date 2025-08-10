Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ όπως ανακοίνωσε, θα παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη Τύπου στις 8 μ.μ. για τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ο ίδιος τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Κι ενώ οι άνθρωποι στη Γάζα να λιμοκτονούν, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι «κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμού».

Οι πέντε όροι του Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα:

1. Εξάλειψη της Χαμας

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατικοποιηση της Γαζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας