Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στη Νεάπολη Αγρινίου.

Στο σημείο έχει σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη (Α/Φ) και ένα ελικόπτερο (Ε/Π), ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.