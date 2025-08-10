Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10/8 στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς Πρέβεζας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν ήδη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Ρευματιά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Την ίδια στιγμή, υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στη χθεσινή φωτιά της Βρυσούλας.

Μάλιστα, έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.