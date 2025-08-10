Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10/8 στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς Πρέβεζας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν ήδη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά #Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Ρευματιά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Την ίδια στιγμή, υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στη χθεσινή φωτιά της Βρυσούλας.

Μάλιστα, έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.