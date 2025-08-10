Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10/8 στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς Πρέβεζας.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν ήδη στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καστροσυκιά #Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση προς Ρευματιά. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα
Την ίδια στιγμή, υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στη χθεσινή φωτιά της Βρυσούλας.
Μάλιστα, έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.