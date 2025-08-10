Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες, Σάββατο 9/8, οι αρμόδιες αρχές για εκτέλεση θερμών εργασιών στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ο άνδρας έκανε χρήση τροχού κοπής μετάλλου, κοντά σε δασική έκταση, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750€ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

