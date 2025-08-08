Πολύ γρήγορα έλαβε διαστάσεις η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας καίγοντας αγροτοδασική περιοχή με ελαιώνες κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Πλέον η κατεύθυνση της φωτιάς είναι προς το Λαντζόι και την Ηράκλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες «πολεμούν» με τις φλόγες κάτω από αντίξοες συνθήκες, καθώς οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και η κατάσταση ανεξέλεγκτη.

Απαιτήθηκε μάλιστα ενίσχυση των δυνάμεων με αποτέλεσμα στο μέτωπο να βρίσκονται συνολικά 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή μεταβαίνει και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Επίσης οι ΟΤΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Από νωρίς είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για απομάκρυνση από το Χελιδόνι προς την Αρχαία Ολυμπία και για εκκένωση από Γραμματικό, Λατζόι, Άγιο Γεώργιο Λατζοίου, Πουρνάρι, Ηράκλεια προς Πύργο.

«Την προλάβαμε εμείς – Ο Θεός βοηθός»

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας μετέφερε ότι η φωτιά «έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά. Όλοι βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Τόνισε επίσης ότι οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα πύρινα μέτωπα, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης. «Όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές» εξήγησε χαρακτηριστικά.

Στην κοινότητα Χελιδονίου, η φωτιά έφτασε στα όρια του οικισμού. «Μπήκε σχεδόν μέσα. Την προλάβαμε εμείς. Οι κάτοικοι, οι εθελοντές, όλοι βοήθησαν. Από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός» περιέγραψε. Πάντως έχουν ήδη παραδοθεί στη φωτιά εγκαταστάσεις και οχήματα.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται από τους ανέμους που αλλάζουν φορά κάθε 10 με 20 λεπτά, στέλνοντας τις φλόγες περιμετρικά των χωριών, τα οποία απέχουν μόλις 2-3 χιλιόμετρα από τον πυρήνα της πυρκαγιάς.

Η περιοχή είχε πληγεί ξανά από τη φωτιά πριν από τέσσερα χρόνια. «Τα πιο πολλά είχαν καεί το ’21. Τώρα είναι αραιά πάλι πεύκα και λιοστάσια που έχει ξαναγεννήσει η φύση. Δυστυχώς, ζούμε τη δεύτερη καταστροφή στην ίδια γη» κατέληξε ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας.

Απομακρύνθηκε εγκαυματίας

Εν τω μεταξύ, με ασθενοφόρο διεκομίσθε σε νοσοκομείο ένας άνδρας που είχε υποστεί εγκαύματα στα χέρια.