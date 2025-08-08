Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς τον Πύργο.
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με τρία πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα, καθώς και μέσα που είχε έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.