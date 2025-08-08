Με αναμμένα τα φώτα πτήσης, προκειμένου να γίνονται ορατά μεταξύ τους, έγιναν οι τελευταίες ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής στη φωτιά που κατακαίει την Κερατέα και τους πέριξ οικισμούς από το μεσημέρι.

Πετώντας μέσα σε πυκνά σύννεφα καπνού και την ώρα που έσβηνε το τελευταίο φως της ημέρας, αεροπλάνα και ελικόπτερα επιχείρησαν για τελευταία φορά πάνω από το τεράστιο πύρινο μέτωπο των 7 χιλιομέτρων. Όπως μαρτυρούν οι δραματικές εικόνες, ένα τόξο φωτιάς έχει κυκλώσει την περιοχή σ’ ένα πολλαπλό, εκτεταμένο κι ανεξέλεγκτο πεδίο που έχει αφήσει πίσω του έναν νεκρό και καμένα σπίτια.

Τα εναέρια μέσα πρόκειται να απογειωθούν ξανά το πρωί του Σαββάτου (9/8).

Εικόνες από τις πτήσεις των πτητικών μέτρων