Μάχη με τις φλόγες δίνουν από γης και αέρος οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν τα πύρινα μέτωπα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι Κερατέας (διασταύρωση της παλιάς Εθνικής Οδού από Κερατέα προς Ανάβυσσο και Λαύριο).Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, ενώ ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες εντός πλινθόκτιστης οικίας στο παραπάνω σημείο.

Οι φλόγες, βοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους και τη χορτολιβαδική φυτοκάλυψη της περιοχής, κινήθηκαν αστραπιαία με κατεύθυνση νότια, προς Ανάβυσσο, διαπερνώντας τους οικισμούς και κατακαίοντας σπίτια σε Χάρβαλο, Μανούτσο, Δημουλάκι, Άρη με πορεία προς Δροσιά και Σιντερίνα. Οι πευκόφυτοι θύλακες και οι ελαιόφυτες καλλιέργειες ευνόησαν τη διάσπαση του μετώπου σε μικρότερα, τα οποία επεκτάθηκαν σε πολλές κατευθύνσεις.

Δείτε εικόνες από την πυρκαγιά:

Βίντεο και εικόνες από την φωτιά αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι Τσέχοι πυροσβέστες που συνδράμουν στην κατάσβεση:

Takhle vypadá zásah našich a řeckých hasičů v jižním předměstí Keratei. pic.twitter.com/q5kID6O7ng — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 8, 2025