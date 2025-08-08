Τον θάνατο ενός ηλικιωμένου προκάλεσε την Παρασκευή (8/8) η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενημερώθηκε για την ανάσυρση της απανθρακωμένης σορού από το κατεστραμμένο σπίτι και εξέφρασε τη «βαθιά μου οδύνη» για τον πολίτη «που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του κ. Κεφαλογιάννη συνδυάστηκε με την «ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών» τη στιγμή που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές δίνουν γιγαντιαία μάχη με τους ανέμους και τις φλόγες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα που εκτείνεται σε μέτωπο μεγαλύτερο των 7 χιλιομέτρων.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια» όπως ανέφερε ακόμη ο αρμόδιος υπουργός με στόχο να μην αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη απώλεια ζωής.

