Με ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας για οχήματα και πεζούς καθώς και με ελλιπή φωτοσήμανση, εκτελούνταν έργα φυσικού αερίου στην πλατεία Αγίου Θωμά, επί των οδών Πόντου, Μικράς Ασίας και Αγίου Θωμά, στο Γουδή.

Τις παρατυπίες εντόπισε κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, που ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο σημείο, μετά από αυτοψία που έκαναν στην περιοχή ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο αντιδήμαρχος Υποδομών Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Δούκας: «Η εικόνα προσβάλει την πόλη»

«Η εικόνα με τα απέραντα εργοτάξια στους δρόμους προσβάλλει την πόλη και τους πολίτες. Σε έλεγχο – αυτοψία μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία διαπιστώσαμε σοβαρά προβλήματα λόγω έργων φυσικού αερίου που ήταν σε εξέλιξη χωρίς τα επαρκή μέτρα ασφαλείας. Επιβάλλουμε άμεσα πρόστιμα στην εταιρεία. Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει. Τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας θα προχωρούν μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Πρόστιμα στην εταιρεία

Στην εταιρεία που εκτελούσε έργα φυσικού αερίου πέριξ της πλατείας Αγίου Θωμά βεβαιώθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για μη απομάκρυνση υλικών κατασκευών, βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας, αλλά και πρόστιμα ύψους 4.500 ευρώ βάσει παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οδοποιίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γραμματικογιάννη, κάθε πολίτης που διαπιστώνει ότι στη γειτονιά του εκτελούνται έργα χωρίς μέτρα ασφαλείας ή ότι οι τομές εκσκαφής παραμένουν ανοιχτές για πάρα πολλές μέρες, μπορεί να κάνει καταγγελία, μέσω της πλατφόρμας tomes.cityofathens.gr. Στη συνέχεια, τεχνικοί του Δήμου μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία σπεύδουν για να ελέγξουν εάν οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο Δήμος Αθηναίων είχε προχωρήσει σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ποινικό Κώδικα, καθώς στην οδό Ηρακλειδών στο Θησείο εκτελούνταν έργα φυσικού αερίου, χωρίς τις απαραίτητες άδειες για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οδηγών, καθώς και χωρίς τις απαιτούμενες περιφράξεις και επισημάνσεις.