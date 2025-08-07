Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε στον συνομιλητή του – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.