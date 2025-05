Πολλές δυνατές φάσεις είχε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μονακό στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

Η φάση που ξεχώρισε από πλευράς ερυθρολευκων ήταν η συνεργασία ανάμεσα στον Γουίλιαμς Γκος με τον Φαλ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού βρήκε με υπέροχη σκαστή πάσα τον Γάλλο σέντερ και εκείνος κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι της Μονακό.

That bounce pass was a love letter from Williams-Goss! 💌

Fall caught it and delivered a slam dunk reply so savage it ghosted the rim! 👻💥 pic.twitter.com/SLUpAHu9gV

— SKWEEK (@skweektv) May 23, 2025