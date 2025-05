Εντυπωσιακή παρουσία των ερυθρόλευκων φιλάθλων στο Άμπου Ντάμπι, αφού οι οπαδοί του Ολυμπιακού μετέτρεψαν σε ΣΕΦ την Etihad Arena.

Οι «ερυθρόλευκοι» υπολογίζουν πως στο γήπεδο βρίσκονται σχεδόν 5.000 οπαδοί τους, σε μια μικρή… κατάληψη της κερκίδας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εκείνοι ακούγονταν περισσότερο και στην διάρκεια του ματς Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός.

Αντίστοιχα, υπολογίζεται ότι οι οπαδοί των «πράσινων» στον πρώτο ημιτελικό ήταν 1500-1700. Και είναι άγνωστο αν θα μείνουν στο γήπεδο για τον δεύτερο ημιτελικό. Και αν θα μείνουν και για τον τελικό της Κυριακής…

.@Olympiacos_BC fans bringing that Final Four energy to Abu Dhabi like it’s a full-time job!💼

Squad’s feeding off the hype, opponents better start packing! 🧳🚀 pic.twitter.com/fRXIwbKuJn

— SKWEEK (@skweektv) May 23, 2025