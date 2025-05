Απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης απέτρεψε η Αστυνομία της Βραζιλίας στη συναυλία της Lady Gaga στην παραλία της Κοπακαμπάνα, όπου είχαν συγκεντρωθεί 2,1 εκατομμύρια θεατές.

Η Αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκάλυψε το σχέδιο, το οποίο συνέδεσε με ομάδα που προωθεί ρητορική μίσους και ριζοσπαστικοποιεί εφήβους.

Η ομάδα διακινούσε περιεχόμενο στο διαδίκτυο «με σκοπό την απόκτηση δημοσιότητας ώστε να προσελκύσει περισσότερους θεατές, περισσότερους συμμετέχοντες, κυρίως εφήβους και πολλά παιδιά», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Ρίο, Λουίζ Λίμα.

«Οι ύποπτοι στρατολογούσαν συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, για να πραγματοποιήσουν συντονισμένες επιθέσεις, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, που πιστεύουν ότι η ομάδα στόχευε την LGBTQ+ κοινότητα της χώρας, η επίθεση σχεδιάστηκε μέσω εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ενθάρρυνε τους νέους να προχωρήσουν στο τρομοκρατικό χτύπημα, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Indepedent.

«Ήταν ξεκάθαροι ότι σχεδίαζαν επίθεση στη συναυλία της Lady Gaga, υποκινούμενη από τον σεξουαλικό προσανατολισμό», δήλωσε την Κυριακή ο Φελίπε Κούρι, γραμματέας της αστυνομίας του Ρίο, σύμφωνα με το Associated Press.

Η επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων ονομάστηκε «Επιχείρηση Ψεύτικο Τέρας» (Operation Fake Monster). Ένας άνδρας που θεωρείται ηγέτης της ομάδας συνελήφθη στο νότιο κράτος Ρίο Γκράντε ντο Σουλ για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, ενώ ένας έφηβος στο Ρίο ντε Τζανέιρο κρατείται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Η ομάδα της Lady Gaga έσπασε τη σιωπή της σχετικά με την απόπειρα επίθεσης.

«Μάθαμε για αυτή την υποτιθέμενη απειλή μέσω δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί. Πριν και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δεν υπήρχαν γνωστές ανησυχίες για την ασφάλεια, ούτε υπήρξε κάποια επικοινωνία από την αστυνομία ή τις αρχές προς τη Lady Gaga σχετικά με πιθανούς κινδύνους» δήλωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας.

«Η ομάδα της συνεργάστηκε στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της συναυλίας και όλα τα μέρη ήταν βέβαια για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν τεθεί σε εφαρμογή» ανέφερε η εκπρόσωπος.

«Απόψε γράφουμε ιστορία. Σας ευχαριστώ που τη γράψατε μαζί μου», είπε η Gaga σε ένα εκστασιασμένο πλήθος στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Η Mother Monster, όπως είναι γνωστή, ξεκίνησε τη συναυλία στις 10:10 μ.μ. τοπική ώρα με το τραγούδι της «Bloody Mary» από το 2011.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις κλασικές επιτυχίες της, όπως τα «Poker Face» και «Alejandro», αλλάζοντας διάφορα κοστούμια, συμπεριλαμβανομένου ενός φορέματος με τα χρώματα της σημαίας της Βραζιλίας.

Κάποιοι θαυμαστές -πολλοί από αυτούς νέοι- έφτασαν στην παραλία από τα χαράματα για να πιάσουν καλή θέση, εφοδιασμένοι με σνακ και ποτά. Πέρασαν τη μέρα κάτω από τον καυτό ήλιο, ενώ άλλοι σκαρφάλωσαν σε δέντρα για να έχουν πανοραμική θέα.

Μετά τη συναυλία, η Lady Gaga απέτισε φόρο τιμής στους θαυμαστές της μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει για το συναίσθημα που ένιωσα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας — την απόλυτη υπερηφάνεια και χαρά που ένιωσα τραγουδώντας για τον λαό της Βραζιλίας. Η θέα του πλήθους κατά τη διάρκεια των πρώτων τραγουδιών μού έκοψε την ανάσα. Η καρδιά σας λάμπει τόσο φωτεινά, ο πολιτισμός σας είναι τόσο ζωντανός και ξεχωριστός. Ελπίζω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμων είμαι που μοιράστηκα αυτή την ιστορική στιγμή μαζί σας».

Πριν από τη συναυλία είχε αναφερθεί ότι θα αναπτυχθούν 5.000 αστυνομικοί και θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για την ασφάλεια. Πέρσι η Μαντόνα μετέτρεψε την παραλία της Κοπακαμπάνα σε μια τεράστια πίστα χορού με τη δική της συναυλία. Οι μεγάλες αυτές συναυλίες είναι μέρος μιας προσπάθειας του Δήμου να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα μετά το καρναβάλι, την Πρωτοχρονιά και τις επερχόμενες εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Ιωάννη τον Ιούνιο.

