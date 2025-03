Κόκκινο συναγερμό εξέδωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, εκτιμώντας ότι οι θάνατοι στη χώρα θα είναι χιλιάδες. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί από κατάρρευση τζαμιού στη Μιανμάρ και ένας νεκρός στην Ταϊλάνδη.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Anutin Charnvirakul δήλωσε ότι δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Μπανγκόκ.

Η Μιανμάρ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα μετά το πραξικόπημα του 2021, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Το κράτος ελέγχει σχεδόν το σύνολο των τοπικών ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, έντυπων και διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης.

«Τα φώτα και τα τζάμια άρχισαν να κουνιούνται και οι άνθρωποι έτρεξαν κάτω για να εκκενώσουν το κτίριο. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα που εξακολουθεί να ταλανίζεται από ένα καταστροφικό τσουνάμι πριν από είκοσι χρόνια» λέει κάτοικος της Μπανγκόκ.

Τουλάχιστον 43 εργάτες έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα υπό κατασκευή ουρανοξύστη, ο οποίος κατέρρευσε. Μετά τον σεισμό το Χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης ανέστειλε όλες τις συναλλαγές.

Στη Μιανμάρ έπεσαν κτίρια και μνημεία, ενώ δρόμοι άνοιξαν στα δύο.

