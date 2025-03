Ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων έπεσε στην Μπανγκόκ, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 43 εργάτες να έχουν παγιδευτεί.

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στη γειτονική Ταϊλάνδη, προκαλώντας σκηνές πανικού στη Μπανγκόκ. «Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πιτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης, ενώ στη Μπανγκόκ έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια του μετρό.

Η Ταϊλανδή πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα ανακοίνωσε ότι κάλεσε «έκτακτη συνεδρίαση».

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας -κυρίως στις επαρχιακές περιοχές- και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

