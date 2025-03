Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ έγινε στη Μιανμάρ σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο (EMSC). Ο σεισμός έγινε 17 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Mandalay και ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος στα 10 χλμ.

Λίγο μετά την πρώτη δόνηση σημειώθηκε άλλη μία, εξίσου ισχυρή, στα 6,4 Ρίχτερ. Η δεύτερη δόνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του EMSC, έγινε 15 χλμ νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Sagaing, με βάθος στα 35 χλμ.

Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν την κατάρρευση κτιρίων στην πόλη Mandalay, ενώ γραφεία και καταστήματα εκκενώθηκαν.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

A powerful earthquake, registering a magnitude of 7.7 on Richter scale, struck with its epicenter near Mandalay, Myanmar. This significant seismic event resulted in damage, including the collapse of sections of the old Sagaing Bridge. pic & video crd#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nhVUbLNJiW — Lim in Black & Blue Safe Zones 🖤💙 (Rest) (@jefflovelim) March 28, 2025

Πανικός στην Μπανγκόκ

Η ιστοσελίδα hindustan times αναφέρει ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Μπανγκόκ, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από πολυώροφα συγκροτήματα και ξενοδοχεία και να συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Χ κτίρια στη Μπανγκόκ φέρεται να έχουν καταρρεύσει.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι από την πολύ ισχυρό δόνηση το νερό «ξεπηδούσε» από τις πισίνες. «Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πιτζάμες μου», δήλωσε η Νουανγκάι, κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Breaking: Significant shaking in Bangkok after magnitude 7.6 earthquake strikes Myanmar. pic.twitter.com/fbIRrDgP40 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 28, 2025

#BREAKING: Buildings collapse in Bangkok, Thailand following magnitude 7.6 earthquake with an epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/ry8ex88chW — UA News (@UrgentAlertNews) March 28, 2025