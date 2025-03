Με παρέμβαση νέων για το θέμα των Τεμπών που ως γνωστόν έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σήκωσε την αυλαία του την Πέμπτη 6 Μαρτίου το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Κατά την ολοκλήρωση της τελετής, νεαροί από την Σχολή Καλών Τεχνών ανέβηκαν στη σκηνή του Ολύμπιον και άνοιξαν πανό για τα Τέμπη με αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης και αναφορά ακόμη και στην υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου.

Συμμετοχή στα συλλαλητήρια

Κύριο αίτημα των φοιτητών που διάβασαν σύντομο κείμενο για το θέμα των Τεμπών είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές παρότρυναν τον κόσμο να συνεχίσει να συμμετέχει και να διαδηλώνει στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε ολόκληρη τη χώρα (στο πανό υπενθυμίζονται τα ραντεβού για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην συμπρωτεύουσα, σήμερα στις 12.00 και στις 19.00).

«No justice no peace»

Μετά το τέλος της παρέμβασής τους, οι φοιτητές αποχώρησαν και το πανό στο οποίο εκτός άλλων αναγράφεται η φράση «No justice no peace» (Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη) τοποθετήθηκε στον χώρο έξω από τις αποθήκες του λιμανιού.

Όλα τα παραπάνω έγιναν χωρίς εντάσεις. Ταινία έναρξης της διοργάνωσης ήταν η «Σχετικά μ’ έναν ήρωα» (About a Hero, 2024) του Πιοτρ Βίνιεβιτς που προέκυψε από μια μεταφορά σεναρίου γραμμένου από μηχανή AI. Η ταινία εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος «ΑΙ, μια αναπόδραστη νοημοσύνη».

Το μέλλον είναι εδώ

Την τελετή έναρξης παρουσίασαν παιδιά της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, που διαγωνίστηκαν πρόσφατα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στη Νότια Κορέα και κέρδισαν οκτώ μετάλλια.

Στο «Σχετικά μ’ έναν ήρωα» όταν ένας εργάτης πεθαίνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ο αφηγητής Βέρνερ Χέρτσογκ ταξιδεύει στο Γκετουκίρχενμπουργκ για να διερευνήσει τις περίεργες συνθήκες θανάτου του. Ωστόσο, αποκαλύπτεται πως ούτε ο Χέρτσογκ είναι αυτός που φαίνεται ούτε η ταινία είναι αυτό που περιμένουμε.

Η αφήγηση που προέκυψε είναι έντονα αυτοαναφορική και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, φιλοσόφους και επιστήμονες, οι οποίοι στοχάζονται σχετικά με τις έννοιες της αυθεντικότητας, της αθανασίας, αλλά και της ψυχής στην εποχή του AI.

Το «ΑΙ, μια αναπόδραστη νοημοσύνη» απαρτίζουν ταινίες που διερευνούν τις διαφορετικές πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ενδεικτικά οι «The Hexagonal Hive and a Mouse in a Maze» σε σκηνοθεσία της Τίλντα Σουίντον και «The Biography of a Software» του εικαστικού και σκηνοθέτη Γιώργου Δρίβα.

Πέρα από τις ταινίες, στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών παρουσιάζεται το έργο «LAUREN: Anyone Home?» της καλλιτέχνιδος και καθηγήτριας στο UCLA L Λορίν Λι Μακάρθι, ενώ την Κυριακή 9 Μαρτίου, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, θα διοργανωθεί το masterclass AI and ART EXPERIENCE powered by TELEKOM: θέμα του «Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη», δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να περιηγηθεί στη συναρπαστική σχέση μεταξύ Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Τέχνης.

Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, ο Γ. Δρίβας, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας Γιάννης Σταματέλλος, ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας και η καλλιτέχνις και η Λορίν Λι Μακ Κάρθι, θα συζητήσουν για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην Τέχνη, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μέλλον της δημιουργίας.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης εφέτος θα διεξαχθεί ως τις 6 Μαρτίου.