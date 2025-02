Λίγες μόλις ημέρες πριν από την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (6- 16 Μαρτίου), οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τα τρία φετινά διαγωνιστικά τμήματα που αφορούν τις ταινίες των Διεθνούς Διαγωνιστικού, Newcomers και >>Film Forward.

Το κάθε τμήμα περιλαμβάνει δέκα (10) ταινίες και θυμίζουμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται στα Φεστιβάλ που διαμορφώνουν τη λίστα των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ: το ντοκιμαντέρ που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο προκρίνεται αυτομάτως στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Αναλυτικότερα οι ταινίες των τριών τμημάτων:

Διεθνές Διαγωνιστικό

Η καρδιά του ταύρου / Bull’s Heart (παγκόσμια πρεμιέρα) της Εύας Στεφανή. Μια καταγραφή της προετοιμασίας και περιοδείαs του έργου του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Εγκάρσιος προσανατολισμός» στις ευρωπαϊκές σκηνές.

Σμιλεμένες ψυχές / Sculpted Souls (διεθνής πρεμιέρα) του Σταύρου Ψυλλάκη. Tο εσωτερικό ταξίδι του Ελβετού οδοντίατρου Julien Grivel που για 26 χρόνια (1972-1998) στην Ελλάδα θεράπευε δωρεάν χανσενικούς (λεπρούς).

Τα τέρματα του Αυγούστου / The Goals of August (παγκόσμια πρεμιέρα) του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου. Eνα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου στη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου.

Παιδί της σκόνης / Child of Dust (παγκόσμια πρεμιέρα) της Βερόνικα Μλιτσέβσκα. Το όνειρο ζωής του Σανγκ, ενός από τα εκατοντάδες χιλιάδες ανεπιθύμητα και περιθωριοποιημένα παιδιά που εγκαταλείφθηκαν από τους αμερικανούς στρατιώτες μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ είναι να βρει τον πατέρα του…

Συνύπαρξη, λέμε τώρα! / Coexistence, My Ass! (διεθνής πρεμιέρα) της Άμπερ Φάρες. Μέσω του πολιτικού σόου της κωμικού Νόαμ Σούστερ Ελιάσι μια ταινία για τον αγώνα για ισότητα ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη.

Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ / Free Leonard Peltier (διεθνής πρεμιέρα) των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς. Μια ματιά στον Λέοναρντ Πελτιέ, έναν από τους τελευταίους επιζώντες ηγέτες του Κινήματος των Αυτοχθόνων της Αμερικής που καταδικασμένος για ένα έγκλημα υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

GEN_ (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Τζανλούκα Ματαρέζε. Η ομάδα των γιατρών και νοσηλευτών του Μαουρίτσιο Μπίνι στο δημόσιο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνο δουλεύει με αποφασιστικότητα ενάντια στους περιορισμούς της συντηρητικής κυβέρνησης και την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος.

Στη σέντρα / Kick-Off (παγκόσμια πρεμιέρα) των Ρόζερ Κορέλα και Στέφανο Ομπίνο. Με χώρο ένα απομακρυσμένο χωριό του Κιργιστάν, όπου οι συντηρητικοί κανόνες περιορίζουν τις γυναίκες στις οικιακές τους υποχρεώσεις, η ταινία εξετάζει πώς ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να σπάσει τα ταμπού και τις νόρμες της παραδοσιοκρατίας.

Υπερφυσικό / Supernatural (παγκόσμια πρεμιέρα) του Βεντούρα Ντουράλ. Ποιος είναι ο Mathu που παρότι γιατρός ζει σαν ένας σύγχρονος ερημίτης ακριβώς αντίθετα από τον πατέρα του, τον Malby, που ήταν διάσημος πνευματιστής και θεραπευτής, ηδονιστής και καρδιοκατακτητής.

Κάτω από τις σημαίες, ο ήλιος / Under the Flags, the Sun (διεθνής πρεμιέρα) του Χουάνχο Περέιρα. Ενα αρχειακό ταξίδι στην 35ετή παραμονή του Αλφρέδο Στρέσνερ στην εξουσία της Παραγουάης, φέρνει στο φως άγνωστα και αδημοσίευτα ντοκουμέντα που ανατέμνουν μία από τις μακροβιότερες στρατιωτικές δικτατορίες στη σύγχρονη ιστορία.

Οι δέκα ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή στο συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από τον Δημήτρη Αθυρίδη, φωτογράφο, σκηνοθέτη, παραγωγό και μοντέρ, τη Λόρεν Γκρίνφιλντ, σκηνοθέτρια, και τη Σίνιε Μπίργε Σερενσεν, παραγωγό.

***

Newcomers

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα Newcomers είναι οι Eδώ μιλάνε για λατρεία / They Talk About Worship Here (παγκόσμια πρεμιέρα) του Βύρωνα Κριτζά, Λο / Lo (παγκόσμια πρεμιέρα) του Θανάση Βασιλείου, Super Paradise (ελληνική πρεμιέρα) του Στιβ Κρικρή, Πώς να χτίσεις μια βιβλιοθήκη / How to Build a Library (διεθνής πρεμιέρα) των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ, My Sunnyside (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ματίλντα Κάφκα, Φάρμα κατοικιδίων / Pet Farm (διεθνής πρεμιέρα) των Φιν Βάλτερ και Μάρτιν Α. Βάλτερ, Βασίλισσες της χαράς / Queens of Joy (παγκόσμια πρεμιέρα) της Όλγκα Γκιμπελίντα, Ανθεκτικότητα / Resilience (παγκόσμια πρεμιέρα) του Τομάς Ελσίκ, Το μυστικό του εαυτού μου / The Secret of Me (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Γκρέις Χιουζ-Χάλιτ και Ο κυνηγός του θησαυρού / The Treasure Hunter (παγκόσμια πρεμιέρα) του Τζάκομο Γκεκς.

Οι δέκα ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης», με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο του Newcomers, με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ. Την κριτική επιτροπή του Newcomers απαρτίζουν οι Ίνκα Αχτέ, σκηνοθέτρια και προγραμματίστρια, Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφος, και Τούντε Σκόβραν, σκηνοθέτρια.

***

>>Film Forward

Αυτή που ελπίζει / The One Who Hopes (παγκόσμια πρεμιέρα) του Στρατή Χατζηελενούδα, Σχέδιο θανάτου για έναν σκύλο και έναν άντρα / Death Plan for a Dog and a Man (παγκόσμια πρεμιέρα) του Χρήστου Καρακέπελη, NovaMax SkyLand (παγκόσμια πρεμιέρα) της Διονυσίας Κοπανά, Ρέπλικα / Erreplika (διεθνής πρεμιέρα) του Πέλιο Γκουτιέρες, Ατελείωτη Κούκι / Endless Cookie (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) των Σεθ Σκρίβερ και Πίτερ Σκρίβερ, Εντωμεταξύ / Meanwhile (διεθνής πρεμιέρα) της Κάθριν Γκαντ, Μουσείο της νύχτας / Museum of the Night (παγκόσμια πρεμιέρα) του Φερμίν Ελόι Ακόστα, Σπόροι / Seeds (διεθνής πρεμιέρα) της Μπρίτανι Σάιν, Από ποιο σπίτι είσαι; / Where do you call home? (παγκόσμια πρεμιέρα) της Άνα Πέρεζ-Κιρόγκα και Zodiac Killer Project (διεθνής πρεμιέρα) του Τσάρλι Σάκλετον.

Οι δέκα ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα >>Film Forward διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο >>Film Forward, με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο >>Film Forward, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Η κριτική επιτροπή >>Film Forward αποτελείται από τη Νάντια Αργυροπούλου, επιμελήτρια και ιστορικό τέχνης, τον Γκραντ Κίερ, παραγωγό, και την Άνε Μαρί Κιουρστάιν, σύμβουλο στρατηγικής φεστιβάλ.

Να σημειωθεί τέλος ότι οι κριτικές επιτροπές όλων των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμούν, να απονείμουν και ειδική μνεία σε κάποια/ κάποιες από τις ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα.