Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η σημερινή επαφή τους έγινε με πρωτοβουλία του τούρκου προέδρου, καθώς ο έλληνας πρωθυπουργός σήμερα έχει γενέθλια.

Ο τούρκος πρόεδρος έδωσε τις ευχές του στον κ. Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ευχηθεί στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα δικά του γενέθλια.

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

During the call, President Erdoğan congratulated Greek Prime Minister Mitsotakis on his birthday.

The two leaders reaffirmed their determination to work together to further develop…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) March 4, 2025