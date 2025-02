Άλλοι τρεις όμηροι επέστρεψαν το Σάββατο στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της εκεχειρίας με τη Χαμάς, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι εργάζεται με τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα «το συντομότερο δυνατόν».

«Αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς…επιχείρησε να παραβιάσει τη συμφωνία (εκεχειρίας) και να προκαλέσει μια ψευδή κρίση με αβάσιμες κατηγορίες», αλλά αναγκάστηκε να υποχωρήσει υπό την κοινή πίεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τις οποίες «εργαζόμαστε σε πλήρη συντονισμό…για να σώσουμε όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και νεκρούς, το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, χωρίς καμία αναφορά στα προκλητικά σχέδια που απεργάζεται με τον αμερικανό πρόεδρο για τον μόνιμο εκτοπισμό των παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, αποδεικνύεται περίτρανα πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση πυρός, από τις δηλώσεις του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού.

«Ταυτόχρονα με τον μεγάλο ενθουσιασμό που συνοδεύει την επιστροφή κάθε ομήρου, εμείς, στον στρατό, υπενθυμίζουμε το καθήκον μας να τους φέρουμε όλους πίσω. Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες για αυτό και ετοιμάζουμε την ίδια στιγμή σχέδια επίθεσης», δήλωσε ο στρατηγός Χερζί Χαλεβί, όπως αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του στρατού χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες.

Gazan freed prisoner cries as he receives news that his whole family was killed by Israeli during its genocide on Gaza. pic.twitter.com/OH1P0iJKBJ — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 15, 2025

Στο μεταξύ και στο πλαίσιο της ανταλλαγής τριών ομήρων με 369 κρατούμενους , τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το πρώτο λεωφορείο που μετέφερε απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους φυλακισμένους και αναχώρησε από την ισραηλινή φυλακή Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

⚡️JUST IN: Freed Palestinian prisoner, Adel Tayseer Sobeih: “I can’t believe that I am in Gaza. My leg was amputated by Israel. I can’t believe that there are still people in Gaza. They told us that Gaza was over. Long live Palestine! Long live Palestine! The prisoners were… pic.twitter.com/4tagXOEB5S — Suppressed News. (@SuppressedNws) February 15, 2025

Άλλο λεωφορείο έφθασε υπό τις επευφημίες του πλήθους στη Ραμάλα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, οι φυλακισμένοι που απελευθερώθηκαν, ανέβηκαν στους ώμους των συγκεντρωμένων και αγκάλιασαν συγγενείς τους, ενώ στη συνέχεια επρόκειτο να υποβληθούν σε σύντομες ιατρικές εξετάσεις.

No words to describe this.. Palestinian prisoner Nader Hussein who was released from Israeli jails today! pic.twitter.com/CbIdykrHSL — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) February 15, 2025

Νωρίτερα, ένοπλοι μαχητές της Χαμάς είχαν απελευθερώσει τρεις Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, στην έκτη τέτοια ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους από την έναρξη της εκεχειρίας.

Ύστερα από σχεδόν 500 ημέρες ομηρείας, ο Ρωσοϊσραηλινός Σάσα Τρουφάνοφ, 29 ετών, ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ-Χεν, 36 ετών και ο Αργεντινοϊσραηλινός Ιαΐρ Χορν, 46 ετών, οδηγήθηκαν αρχικά σε εξέδρα που είχε στηθεί στη Χαν Γιούνις, περιτριγυρισμένοι από ένοπλους μαχητές, με καλυμμένα πρόσωπα, της Χαμάς και του συμμάχου της, του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Three Israeli hostages were released by Hamas after mediators helped avert a collapse of the ceasefire. In exchange Israel freed some 369 Palestinian prisoners and detainees https://t.co/3yGOEnGO9z pic.twitter.com/1JJKdgH2Nt — Reuters (@Reuters) February 15, 2025

Οι τρεις άνδρες αναγκάστηκαν να πουν λίγες κουβέντες, μέσω μικροφώνου στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί εκεί. Στη συνέχεια παραδόθηκαν στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, η οποία τους μετέφερε έπειτα στον ισραηλινό στρατό.

Οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται πλέον στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Ο Τρουφάνοφ, ο Ντέκελ-Χεν και ο Χορν «διέσχισαν τα σύνορα με το ισραηλινό έδαφος» και μετέβησαν στο σημείο όπου τους περίμεναν μέλη των οικογενειών τους, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Οι τρεις άνδρες απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Three more Israeli hostages — U.S. national Sagui Dekel Chen, Iair Horn and Sasha Troufanov — reunited with their loved ones after they were released by Hamas militants as part of the ceasefire agreement. Read more: https://t.co/tJw05WrXXR pic.twitter.com/3wcjCbltwO — ABC News (@ABC) February 15, 2025

Ο Τρουφάνοφ απήχθη μαζί με τη μητέρα, τη γιαγιά και την κοπέλα του -όλες εκ των οποίων απελευθερώθηκαν κατά τη σύντομη κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2023. Ο πατέρας του σκοτώθηκε στην επίθεση στην Νιρ Οζ, σε μια από τις κοινότητες που χτυπήθηκαν περισσότερο.

Στο Τελ Αβίβ, στη λεγόμενη Πλατεία των Ομήρων, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί ξέσπασε σε επευφημίες και δάκρυα όταν άκουσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν για να παραδώσει τους ομήρους στις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα. Οι συγκεντρωμένοι φάνηκαν ανακουφισμένοι που είδαν ότι οι τρεις άνδρες είναι μάλλον σε καλύτερη κατάσταση από τους τρεις άλλους Ισραηλινούς που απελευθερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, που φάνηκαν αποστεωμένοι και αδύναμοι.

Μια μεγάλη αφίσα έχει αναρτηθεί στο σημείο με το σήμα των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, και με πολλά πολιτικά συνθήματα στα αραβικά, τα αγγλικά και τα εβραϊκά, όπως «Καμία μετεγκατάσταση, με εξαίρεση προς την Ιερουσαλήμ», σε μια αναφορά της άρνησης από τους παλαιστίνιους του αμερικανικού σχεδίου για μετεγκατάστασή τους εκτός Γάζας.