Σφοδρή επίθεση στους ευρωπαίους εταίρους των ΗΠΑ για αντιδημοκρατικές «σοβιετικού τύπου» πρακτικές, λογοκρισία και περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης, άσκησε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και, αναφερόμενος στο τι μπορεί να περιμένει η Ευρώπη από τις ΗΠΑ, δήλωσε δηκτικά ότι «υπάρχει καινούργιος σερίφης στην πόλη».

Live όλες οι εξελίξεις στη Διάσκεψη του Μονάχου.

«Η απειλή που με ανησυχεί περισσότερο αυτή τη στιγμή σχετικά με την Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία ή η Κίνα ή κάποιος άλλος εξωτερικός παράγων, αλλά η απειλή από το εσωτερικό, η υπαναχώρηση από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες τις οποίες μοιράζονται και οι ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Βανς στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) και καταδίκασε μεταξύ άλλων την ακύρωση των εκλογών στην Ρουμανία – «Αν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβεί και στην Γερμανία», σχολίασε -, τον αποκλεισμό από την Διάσκεψη της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και της Αριστεράς Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και την «λογοκρισία», όπως την χαρακτήρισε, των κυβερνήσεων στο διαδίκτυο.

Ειδικά για την αντίδραση της Γερμανίας στην παραίνεσή του προς τα γερμανικό κόμματα να συνεργαστούν με την ακροδεξιά, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε: «Αν οι ΗΠΑ επέζησαν 10 χρόνια κριτικής από την Γκρέτα Τούνμπεργκ, έτσι και η Γερμανία μπορεί να επιβιώσει από μερικούς μήνες Ίλον Μασκ», ενώ απέδωσε μια σειρά αιματηρών επιθέσεων στην Γερμανία, στην Σουηδία και στις ΗΠΑ στην «woke» μεταναστευτική πολιτική.

Αναφερόμενος στην πολιτική της ΕΕ έναντι των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ζημιά στην ελευθερία του λόγου», η οποία, υποστήριξε, βρίσκεται σε υποχώρηση παντού στην Ευρώπη και στην Βρετανία και παρέθεσε με κοροϊδευτική διάθεση παραδείγματα «λογοκρισίας» π.χ. αντιφεμινιστικών σχολίων.

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τζέι Ντι Βανς αφορούσε τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά ήθη, ενώ για τα θέματα ασφάλειας ο αμερικανός αντιπρόεδρος περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια στην Ευρώπη και θεωρεί ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία με την Ρωσία για την Ουκρανία. Επανέλαβε δε ότι η Ευρώπη «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της τα προσεχή χρόνια».

Διευκρινίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του κ. Βανς σχετικά με «οικονομικούς και στρατιωτικούς» μοχλούς πίεσης προς την Ρωσία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου Γουίλιαμ Μάρτιν απέρριψε την υπόθεση ότι επρόκειτο για απειλές προς την Μόσχα.

«Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν διατύπωσε καμία απειλή. Απλώς ανέφερε το γεγονός ότι κανένας δεν θα αφαιρέσει επιλογές από τον πρόεδρο Τραμπ με το ξεκίνημα αυτών των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο εκπρόσωπος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κ. Μάρτιν δημοσίευσε επίσης το κείμενο της συνέντευξης του κ. Βανς στην Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος ερωτήθηκε «ποια συγκεκριμένη απειλή και πίεση εξετάζουν οι ΗΠΑ έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν» και απάντησε: «Το εύρος των επιλογών είναι μεγάλο και υπάρχουν οικονομικοί μοχλοί πίεσης. Υπάρχουν βέβαια και στρατιωτικοί μοχλοί πίεσης».

This is pure fake news. Compare the transcript of @JDVance‘s conversation with WSJ to the headline being run here.

The Vice President didn’t make any threats. He simply stated the fact that no one is going to take options away from President Trump as these negotiations begin. https://t.co/OSOo7ECBqr pic.twitter.com/MiAynLJZsi

— William Martin (@wsmartin218) February 14, 2025