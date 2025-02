Έως τώρα, βλέπαμε μόνον σε ταινίες όλους αυτούς τους στρατιώτες με φούμο στο πρόσωπό τους, αγριωπούς, να μετέχουν σε μάχες με υπερσύγχρονες στολές που διαθέτουν και… αισθητήρες και εφοδιασμένοι με περίεργα «έξυπνα» κράνη. Διότι, τo τυφέκιο εφόδου με σύστημα ελέγχου πυρός είναι ότι πιο σύγχρονο διαθέτουν σήμερα οι τεχνολογικά προηγμένες Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και κράνη με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης δεδομένων ή συστήματα εντοπισμού εχθρικών πυρών. Ο Ελληνικός Στρατός εκσυγχρονίζεται, όχι μόνο σε οπλικά συστήματα, αλλά και σε ατομικό οπλισμό, καθώς και σε «έξυπνες στολές», που μπορούν να σώσουν ζωές.

Όλες αυτές τις διάφορες πολεμικές τεχνολογίες θα τις αποκτήσουν λίαν συντόμως οι έλληνες και οι ελληνίδες στρατιωτικοί, από τον απλό στρατιώτη έως τον στρατηγό. Θα παρουσιαστούν σήμερα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στη Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη και θα αποτελούν τη νέα εικόνα του έλληνα στρατιώτη, που, όπως ειπώθηκε, θα είναι «τρομακτική στην όψη και στη μάχη, χρήσιμη όμως σε κοινωνικές υπηρεσίες».

Στη Σχολή Ευελπίδων λοιπόν, θα παρουσιαστούν στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία οι νέες εξαρτύσεις, κράνη, γυλιοί, οπτικά, ασύρματοι, τυφέκια, στολές με αισθητήρες και άλλα πολλά. Επιπλέον, θα επιδειχθεί ένα ειδικό σύστημα διαβίβασης εντολών, κατανοητό μέσω ψηλάφησης και σύστημα φωνητικών εντολών. Ακόμα, με τη νέα στολή που θα έχει ο έλληνας στρατιώτης, θα μπορεί ο διοικητής του, ο λοχαγός του, έστω ο επικεφαλής της ομάδας του, να γνωρίζει έγκαιρα εάν έχει τραυματιστεί (και πού), ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όλα αυτά με σκοπό να εκσυγχρονιστεί ο στρατιώτης μας και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της μάχης του σήμερα, αλλά και του μέλλοντος (όπως έδειξαν οι πρόσφατες συγκρούσεις σε Λιβύη, Ουκρανία, Γάζα και Λίβανο). Ο υπουργός προχωράει τον σχεδιασμό του, βάσει των εξαγγελιών του. Αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου βέβαια και η παρουσίαση των εξοπλιστικών στη Βουλή. Οψόμεθα!

Όλη η Ελλάδα αγωνιά για τη Σαντορίνη. Αγωνιά για το αν υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα να «ξυπνήσει» το ηφαίστειο τη Θήρας, το οποίο, παρά τους 300 και πλέον έως τώρα σεισμούς και μετασεισμούς, παραμένει εν υπνώσει. Οι επιστήμονες το παρακολουθούν. Εκείνο όμως που οι πάντες παρατήρησαν είναι ότι ίσως για πρώτη φορά, έχουν ληφθεί τόσο πολλά προληπτικά μέτρα. Για σεισμούς (και μετασεισμούς) της τάξεως λίγο πάνω από τα 4 Ρίχτερ, κινητοποιήθηκε προληπτικά ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Ο οποίος συνήθως (όπως μας είχε έως τώρα συνηθίσει), τις περισσότερες φορές κινητοποιείται (με τον τρόπο που κινητοποιείται) μετά το… κακό.

Όλα τα βλέμματα βρίσκονται τούτες τις ημέρες στραμμένα στη Σαντορίνη. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει σήμερα εάν θα την επισκεφθεί. Δε θέλει όμως με κανέναν τρόπο η παρουσία του εκεί να προκαλέσει φόβους ότι επίκειται μεγαλύτερος σεισμός. Ακόμα και ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία, με αφορμή την κατάσταση στις Κυκλάδες, να επισημάνει ότι οι σεισμοί στην Ελλάδα δείχνουν την αξία της κρατικής ετοιμότητας.

Αν υπάρξει μεγάλος σεισμός (που όλοι απεύχονται), λένε οι επιστήμονες, με την ειδική δόμηση και τα αυθαίρετα που υπάρχουν διάσπαρτα στη Σαντορίνη, η ζημιά θα είναι μεγάλη. Ήδη, άρχισε να αξιολογείται και η πιθανή ζημιά που θα προκαλέσει στον τουρισμό, όταν η γη στη Σαντορίνη και στην Αμοργό εξακολουθήσει για καιρό να «τρέμει». Αφού σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από τους 35 εκατ. τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, οι 14 εκατ. πάνε Κυκλάδες. Ήδη, οι Βρετανοί βιάστηκαν και εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία, με 4,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ σεισμούς.

Θα πείτε, το κράτος παίρνει προληπτικά μέτρα. Και καλά κάνει. Κλείνουν σχολεία, αδειάζουν πισίνες, πήγαν οι διασώστες στο νησί, έφεραν γεννήτριες, αλλά ουδείς φρόντισε για την αισχροκέρδεια. Γιατί, όπως λέει η παροιμία, ο λύκος στην αναμπουμπούλα φαίνεται και τα κόμιστρα ανέβηκαν στα ύψη, «ανέβηκαν στον Θεό», όπως άκουσα να ομολογούν μερικοί Σαντορινιοί που συνωστίζονταν στο λιμάνι για να φύγουν από το νησί.

Στο νεοκλασικό Palais d’Egmont του 16ου αιώνα, στο κέντρο των Βρυξελλών και όχι στο συνηθισμένο τους στέκι, το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσα σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, αφήνοντας έξω από την αίθουσα τα κινητά τους, συναντήθηκαν οι ηγέτες της ΕΕ, σε μια άτυπη, πλην όμως ουσιαστική συνεδρίαση, με σκοπό ειλικρινείς και ανοιχτές διαβουλεύσεις, πριν την πρώτη σύνοδο κορυφής του έτους, που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Εκείνο που έμαθα είναι ότι οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα συζήτησαν και τις διατλαντικές σχέσεις (υπό τις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών), καθώς και την ευρωπαϊκή άμυνα, με δύο βασικά ζητήματα να βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης: ποιες στρατιωτικές ανάγκες η ΕΕ να χρηματοδοτήσει κατά προτεραιότητα και με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη των οπλικών συστημάτων.

Εκείνο που διαπιστώθηκε στην άτυπη αυτή σύνοδο είναι ότι απαιτούνται επενδύσεις έως και 500 δισεκατομμυρίων ευρώ (δηλαδή μισό τρισ. ευρώ) τις επόμενες δεκαετίες, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Παρά τις εντατικές συνομιλίες, παρέμειναν οι διαφωνίες για τις εξοπλιστικές προτεραιότητες και τον τρόπο χρηματοδότησης. Σημασία έχει ότι στην άτυπη αυτή σύνοδο μετείχε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Γ’ παρασημοφόρησε τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη με το παράσημο (Ανώτερος Ταξιάρχης) του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου. Κατά την ιεροσολυμιτική παράδοση, οι απαρχές του Τάγματος ανάγονται στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ενώ τον συμβολισμό της τιμητικής αυτής διάκρισης ανανέωσε ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος. Στη σύγχρονη εποχή, η τιμητική διάκριση απονέμεται από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων σε Έλληνες και ξένους αρχηγούς κρατών και άλλους αξιωματούχους ως ένδειξη αναγνώρισης του ζήλου τους υπέρ της Μητέρας των Εκκλησιών.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέχει το ίδιο παράσημο που έχει απονεμηθεί στον Ναύαρχο Κουντουριώτη και στον Παύλο Μελά, τον Στρατάρχη Allenby κ.α. Τα τελευταία χρόνια, το παράσημο Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος έχει απονεμηθεί, μεταξύ άλλων στον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπάιντεν, στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστοδουλίδη.

Ο ανεξάρτητος, ιδιόρρυθμος, Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται πως είναι ο σύνδεσμος του δισεκατομμυριούχου, υπουργού του Τραμπ, Ίλον Μασκ, με την Κύπρο. Αλλά μη νομίζετε ότι ο Μασκ ασχολείται με την Κύπρο, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Κατοχή, ασχολείται μόνον με τον Φειδία, τον γιο ενός ιερέα από την κοινότητα Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας, που συχνά με τις απόψεις του φέρνει τα πάνω κάτω στην Κύπρο και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Μασκ παρακολουθεί συχνά τα βίντεο που αναρτά ο Φειδίας στο Χ και όχι μόνον τα επικροτεί, αλλά τον στηρίζει και δημοσία μέσω του Χ. Έτσι το Σαββατοκύριακο, ο Μασκ είδε κάποιο βίντεο του Φειδία, με το οποίο ανακοίνωνε πως είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο («European Democracy Shield», Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ασφάλεια), καλώντας τον κόσμο να τον ψηφίσει.

Elon Musk Forced Me To Use X pic.twitter.com/fQhCO9gneO

— Fidias Panayiotou (@Fidias0) November 16, 2024