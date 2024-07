Η Εθνική πέτυχε τον στόχο της. Επικράτησε της Κροατίας στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά στο ΣΕΦ και προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από 16 χρονιά.

Εν μέσω αποθέωσης στο κατάμεστο ΣΕΦ, η Εθνική Ανδρών μπάσκετ προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1996, το 2004 και το 2008.

Γιάννης Αντετοκούνμπο (23π.-8ρ.-3ασ.), Γιώργος Παπαγιάννης (19π. με 2/2 δίποντα, 5/8 τρίποντα) και Νικ Καλάθης (14π.-5ρ.-11ασ.), ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Ιβιτσα Ζούμπατς (19π.-13ρ.), Ματέο Ντρέζνιακ (15π.-4ασ.), Μάριο Χεζόνια (15π.), Ντάριο Σάριτς (14π.-12ρ.-4ασ.) και Τζαλίν Σμιθ (7ασ.), δεν κατάφεραν να στείλουν την Κροατία στο Παρίσι.

Με 5 πόντους του Παπαγιάννη μπήκε στο παιχνίδι η Εθνική. Η Κροατία, επιθετικά πορεύθηκε κατά βάση με τον Χεζόνια.

Ο νεοαποκτηθείς σέντερ της Μονακό έγινε διψήφιος σε λιγότερο από 8,5 λεπτά, προτού δώσει τη θέση του στον Χαραλαμπόπουλο.

Δύο λεπτά νωρίτερα είχε αποσυρθεί ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν νωθρός στο ξεκίνημα.

Ο Giannis, όμως, πήρε μπρος στη δεύτερη περίοδο και μόλις ο Παπαγιάννης πήρε τη θέση του, ευστόχησε σε τρίποντο και έφτασε τους 13π. σε 15′.

Το 29-29 έγινε 37-29 υπέρ της Εθνικής και λίγο αργότερα ο Παπαγιάννης έφτασε τους 16π. με νέο τρίποντο (πέρασε αρκετή ώρα για να ξανασκοράρει).

Το α’ ημίχρονο ολοκληρώθηκε ιδανικά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αφού ο Παπανικολάου έγραψε με τρίποντο το 45-39 και ο Ντρέζνιακ αστόχησε στην εκπνοή.

Ανώτερη αμυντικά ήταν η Εθνική στο τρίτο δεκάλεπτο, επιτρέποντας μόλις 14 πόντους στην Κροατία.

Στα μέσα αυτής της περιόδου μπήκαν οι πιο γερές βάσεις για τη νίκη, αφού το 55-50 μετατράπηκε σε 64-50.

Με τον Καλάθη να κάνει τα πάντα, τον Γιάννη να σκοράρει περισσότερο και την άμυνα να σφίγγει συνεχώς, η Εθνική δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Σπανούλη ήταν ανώτερη σε δίποντα-τρίποντα και δεν πληγώθηκε από τη διαφορά στις βολές (8/14 έναντι 21/26).

Ο αντίπαλος έκανε 8 παραπάνω λάθη (3-11), επομένως δεν θα μπορούσε να προσδοκά περισσότερα, πολλώ δε μάλλον αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι πήρε μόλις 2 πόντους από αναπληρωματικούς (10 η Ελλάδα).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 39-45, 69-80

