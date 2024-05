Όλα ξεκίνησαν (ξανά) στο φετινό Met Gala. Η απαστράπτουσα Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί, στο οποίο εκτός από τους φωτογράφους υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι για κάποιες γρήγορες ερωτήσεις.

Οι γρήγορες ερωτήσεις απαιτούν και σύντομες απαντήσεις σε τέτοιες διοργανώσεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ όμως το παράκανε με τη συντομία και το αποτελείωσε με το ενοχλημένο βλέμμα.

«Τι φοράς απόψε;», ρώτησε η δημοσιογράφος την Τζένιφερ Λόπεζ η οποία απάντησε: «Schiaparelli», δείχνοντας -κατά πολλούς- να αγνοεί τη γυναίκα που είχε απέναντί της.

Ο ασκός άνοιξε και το TikTok γέμισε με ιστορίες αγένειας της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία δεν φημίζεται για τους τρόπους της, να το πούμε κι αυτό.

Μία από τις ιστορίες ήταν κι αυτή μιας ελληνίδας αεροσυνοδού που θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με την Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια 16ωρης πτήσης με προορισμό το Ντουμπάι.

Η αεροσυνοδός, με το όνομα Miss Ιrini, μίλησε για τη συμπεριφορά της Τζένιφερ Λόπεζ και τα «καψόνια» που έκανε στα μέλη του πληρώματος.

«Είναι περίεργη, δεν θέλει καν να την κοιτάμε, να της απευθύνουμε τον λόγο, δεν θέλει καν να τη ρωτάμε τι θέλει να φάει. Ό,τι επικοινωνία έχουμε, είναι με τον βοηθό ή τη βοηθό της», ανέφερε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Όμως δεν τελειώνει εκεί, καθώς όταν φτάσαμε στο Ντουμπάι, η συγκεκριμένη πτήση ήταν 16 ώρες και πάρα πολύ κουραστική, έχεις και το jet lag, οπότε αποχαιρετούμε λοιπόν τον κόσμο, κάνω δουλειές και τα λοιπά, περνάει ένα τέταρτο, μισή ώρα, 45 λεπτά, 1 ώρα και να μην σας τα πολυλογώ καταφέραμε να πάμε σπίτι μας μετά από 1,5 ώρα.

Όταν ρωτήσαμε το υπόλοιπο πλήρωμα γιατί συνέβη αυτή η καθυστέρηση, μας είπαν “η Τζένιφερ Λόπεζ άλλαζε ρούχα και ξανά άλλαζε ρούχα, δεν ένιωθε έτοιμη να κατέβει“. Και μέσα σ’ όλα αυτά δεν μιλούσε και το πλήρωμα απλά την περίμενε, χωρίς να τους μιλάει κιόλας. Άλλαζε τα ρούχα λες και ήταν στο σπίτι της.

Θα μου πεις πλήρωσε τόσα χρήματα. Ε, κι εγώ θα σου πω ότι δεν είναι ιδιωτικό jet πρώτον και δεύτερον αν θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης αυτό το πράγμα, θα φωνάζαμε τους security και την αστυνομία».

Και μετά το «άντε κύριε Βασίλη, μαγιό αλλάζεις;» της Τζένιφερ Λόπεζ, είπαμε να θυμηθούμε τους πιο κακότροπους του Χόλιγουντ. Ή για να το θέσουμε πιο σωστά «κάποιους από τους πιο κακότροπους» αφού τα «κρούσματα» είναι πολλά. Η αναγνωρισιμότητα/το χρήμα/η φήμη «βλάπτουν σοβαρά την υγεία».

Μαντόνα

«Υπάρχει κάτι σε εκείνη που δεν μου αρέσει. Είναι κακιά. Θυμάμαι ότι την είχα καλέσει σπίτι μου κανά δυο φορές. Ήταν τόσο αγενής με όλους.

Συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί όλη την ώρα. Πρέπει να είσαι λίγο περισσότερο μεγαλόψυχη και λίγο λιγότερο κα@@@», είχε πει κάποτε η Σερ για τη Μαντόνα χωρίς αυτή να είναι η τελευταία φορά.

«Είναι τρομερά δημιουργική, επειδή δεν είναι τρομερά ταλαντούχα. Δεν είναι όμορφη. Είναι αγενής. Είναι δημιουργική, αλλά αγενής», είχε πει σε επόμενη συνέντευξη η Σερ.

Έλεν Ντε Τζενέρις

Το 2020 η είδηση ήταν η εξής: Το διάσημο σόου της Έλεν Ντε Τζενέρις, «The Ellen DeGeneres Show», είναι υπό έρευνα μετά από πολυάριθμες αναφορές για τοξικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές στο περιβάλλον εργασίας.

Η έρευνα προέκυψε ύστερα από τις καταγγελίες για ρατσιστική και απαξιωτική συμπεριφορά. Ένα άτομο που εργαζόταν τότε στην εκπομπή και 10 πρώην εργαζόμενοι κατηγόρησαν τρεις εκτελεστικούς παραγωγούς για «εκφοβισμό». Το όνομα της Έλεν Ντε Τζενέρις, στις τότε καταγγελίες, δεν είχε αναφερθεί ευθέως όμως το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Μετά βέβαια εμφανίστηκε και ο κωμικός Κέβιν Πόρτερ o οποίος δήλωσε ότι η Έλεν Ντε Τζένερις είναι «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους». Κι όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε μία συζήτηση στο Twitter, ζητώντας από οποιονδήποτε αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις με την Έλεν να μιλήσει, λαμβάνοντας χιλιάδες μηνύματα.

«Αυτή τη στιγμή όλοι χρειαζόμαστε λίγη καλοσύνη. Ξέρετε, όπως η Έλεν Ντε Τζενέρις πάντα κηρύττει. Είναι, επίσης, ένας από τους πιο διαβόητα κακούς ανθρώπους που ζουν. Απαντήστε σε αυτό με τις πιο τρελές ιστορίες που έχετε ακούσει για την κακή συμπεριφορά της και θα δώσω 20 δολάρια για κάθε μία».

Μία σερβιτόρος αποκάλυψε ότι η Ντε Τζενέρις επισκέφτηκε το εστιατόριο στο οποίο εργαζόταν και ζήτησε την απόλυσή της από τον μάνατζερ, επειδή το βερνίκι των νυχιών της ήταν ξεφτισμένο.

Μία εργαζόμενη σε ένα τηλεοπτικό σόου που γειτνίαζε με το στούντιο της Ντε Τζενέρις διηγήθηκε πως όταν παρήγγειλαν οι εργαζόμενοι μπριζόλες για να γιορτάσουν τα 50α γενέθλια ενός συναδέλφου τους, συνεργάτης της Έλεν Ντε Τζενέρις απαίτησε να πεταχτεί το κρέας, επειδή η μυρωδιά του την ενοχλούσε.

Μία ακόμα μαρτυρία ανέφερε ότι η Ντε Τζενέρις απαιτούσε όποιος της μιλούσε να μασάει τσίχλα για δροσερή αναπνοή.

Η Ελεν ντε Τζενέρις στην πρεμιέρα του 18ου κύκλου της εκπομπής απάντησε εμμέσως.

«Μπορεί να το ακούσατε φέτος το καλοκαίρι, ότι υπήρξαν ισχυρισμοί για ένα τοξικό περιβάλλον εργασίας στην εκπομπή μας και μετά έγινε έρευνα. Εμαθα ότι συνέβησαν πράγματα που ποτέ δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί. Το παίρνω πολύ σοβαρά και θέλω να πω ότι λυπάμαι πολύ για τους ανθρώπους που επλήγησαν.

Γνωρίζω ότι είμαι σε προνομιούχο θέση και θέση εξουσίας και συνειδητοποιώ ότι αυτό συνεπάγεται ευθύνες, και αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην εκπομπή μου».

Άστον Κούτσερ

Τον πιο αγενή διάσημο που έχει γνωρίσει ποτέ αποκάλυψε η Σάρον Όσμπορν, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή E! News μαζί με την κόρη της Κέλι Όσμπορν.

Η Όσμπορν έπαιξε ένα παιχνίδι με τίτλο «Stir the Pot», απαντώντας τυχαίες ερωτήσεις. Μϊα από αυτές αφορούσε και στο πιο αγενές διάσημο άτομο που έχει συναναστραφεί.

«Ο τύπος που είναι παντρεμένος με μια ηθοποιό και έκανε το ‘That 70s Show’» είπε η Σάρον Όσμπορν, πριν η κόρη της προσθέσει: «Α, ο Άστον Κούτσερ; Αλήθεια;». «Ναι, αγενές, αγενές, αγενές αγοράκι» είπε η Σάρον.

«Δεν ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό» απάντησε η κόρη της ξαναρωτώντας: «Αλήθεια;» με τη μητέρα της να λέει: «Ναι. Κάθαρμα ο μικρός».

Το 2018 μιλώντας στην εκπομπή «Larry King Now», η Σάρον Όσμπορν θυμήθηκε ένα επεισόδιο του «The Talk».

«Δεν τα πήγαινα καλά με έναν τύπο, αυτόν τον Άστον Κούτσερ. Δεν τα πήγαινα καθόλου καλά μαζί του. Έρχεται με ένα υφάκι και λέει: «Τι έχεις κάνει εσύ σε αυτή τη βιομηχανία;». Κι εγώ του απαντώ: «Μικρέ, μην αρχίζεις μαζί μου γιατί θα σε φάω και θα σε ξεσκίσω«. Ήμουν απλά σαν: «Δεν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις μικρέ»».

Κρίστιαν Μπέιλ

Ο Κρίστιαν Μπέιλ ηχογραφήθηκε να απειλεί τον Διευθυντή Φωτογραφίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Terminator Salvation.

Λίγες ημέρες αργότερα ο Μπέιλ μετάνιωσε για την κακότροπη συμπεριφορά του και τα μάζεψε, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

«Είμαι ασυγχώρητος. Ήμουν εκτός λειτουργίας. «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει ακούσει αυτή την κασέτα και να έχει ταρακουνηθεί πιο δυνατά από εμένα. Όταν λέω “δεν θα επιστρέψω σε αυτό το πλατό αν δεν απολυθείς”, είμαι εν θερμώ.

Ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι σκέφτονται «δεν πρόκειται να δω αυτήν την ταινία» επειδή νομίζουν ότι είμαι καβαλημένος. Όλοι δούλεψαν τόσο σκληρά σε αυτήν την ταινία.

Παρακαλώ, μην επιτρέψετε την απίστευτα ντροπιαστική κατάρρευσή μου να επισκιάσει αυτή την ταινία και να πάει χαμένη όλη η σκληρή δουλειά αυτών των ανθρώπων», ανέφερε ο Μπέιλ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό KROQ του Λος Άντζελες.

Ναόμι Κάμπελ

«Η Ναόμι Κάμπελ εμφανιζόταν συχνά χωρίς κράτηση, φερόταν με αγένεια και κάθε φορά διαμαρτυρόταν για το φαγητό της. Ήταν κάποια που τρέμαμε όταν εμφανιζόταν. Ήθελε όλη την προσοχή. Έστελνε συνέχεια πίσω το φαγητό της», γράφει ο Michael Cecchi-Azzolina στο βιβλίο του «Your Table is Ready: Tales of a New York City Maître D.»

Ο Cecchi-Azzolina περιγράφει πώς συμπεριφερόταν η Ναόμι Κάμπελ όταν επισκεπτόταν το εστιατόριο Raoul’s στο Soho, στο οποίο εκείνη την εποχή δούλευε.

Η κακότροπη πορεία της Κάμπελ δεν περιορίζεται σε εκείνη την περίοδο, ούτε αφορούσε σε ένα πιάτο που επέστρεψε στην κουζίνα.

Το 1998 η βοηθός της, Τζωρτζίνα Γαλάνις, την κατηγόρησε ότι της έριξε μπουνιά στο πρόσωπο και τη χτύπησε με ένα τηλέφωνο στο ξενοδοχείο που διέμεναν στο Τορόντο. Στην αρχή η Κάμπελ τα αρνήθηκε όλα, αλλά τελικά παραδέχτηκε την ενοχή της και αφέθηκε ελεύθερη.

Δύο χρόνια μετά, η επόμενη βοηθός της, Βανέσα Φρίσμπε, την κατηγορεί ξανά για επίθεση. Το 2004 κατηγορείται από την καθαρίστρια της, Μίλισεντ Μπάρτον, για σωματική και λεκτική επίθεση και η βοηθός της, Σιμόνε Κρεγκ, την κατηγορεί ότι την κρατούσε όμηρο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όσο δούλευε για αυτή.

Το 2005 άλλος ένας βοηθός της καταθέτει ότι δέχτηκε ένα κινητό στο κεφάλι. Η ίδια κατηγορία επαναλαμβάνεται και το 2006 από την τότε οικιακή βοηθό της, Άννα Σκολαβίνος.

Το 2007 η Ναόμι Κάμπελ υποχρεώθηκε σε μόλις μία εβδομάδα κοινωνική εργασία στο Τμήμα Αποκομιδής Σκουπιδιών του Δήμου Νέας Υόρκης.