Οι διάσημες γυναίκες γίνονται θέμα, όμως πόσες φορές όλες εμείς έχουμε κληθεί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που ποτέ δεν θα διατυπώνονταν αν στην αντίπερα όχθη βρισκόταν ένας άντρας. Σεξιστικές ερωτήσεις. Αδιάκριτες, άβολες και τελικά τόσο μα τόσο αχρείαστες.

Ερωτήσεις που αναδεικνύουν με τον χειρότερο τρόπο βαθιά ριζωμένα στερεότυπα, διαιωνίζοντάς τα. Μέγα «αγκάθι» η εναρμόνιση προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

«Πώς τα προλαβαίνεις; Παιδιά, γατιά, σκυλιά, σπίτι, καριέρα;» Θυμάσαι εσύ η ερώτηση αυτή να είναι στα “sos” όταν ο συνεντευξιαζόμενος είναι άντρας;

Θυμάσαι εσύ να ρωτάει κανείς έναν άντρα «έχετε τύψεις που αφήνετε το παιδί σπίτι και βγαίνετε να διασκεδάσετε;» Δεν θυμάσαι γιατί δεν ακούγονται τέτοιες ερωτήσεις όταν ο συνομιλητής είναι άντρας.

Οι διάσημες γυναίκες απαντούν ευθέως, δείχνοντας τον δρόμο. Ας αλλάξει πια η θεματολογία στις δημόσιες και στις ιδιωτικές συνομιλίες. Ας μην ερωτηθεί ποτέ ξανά μια γυναίκα «εσείς παιδάκι πότε;»

long story short: hannah was being her gorgeous self and the 📸 made some comment about her leg we couldn’t quite make out and… well, the video speaks for itself. This woman is a role model. Always, always call pricks out on their bullshit. https://t.co/TUPwdqEYo2 pic.twitter.com/ybhxCo5FJ6

— bruna but with a posh accent (@odeiotedlasso) April 14, 2024