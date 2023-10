Τουλάχιστον εννέα άτομα της συνοριοφυλακής έχουν τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πυρά που -από σφάλμα- κατέληξαν σε φυλάκιο των Αιγυπτίων στην περιοχή Καρέμ Σαλόμ.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ απολογήθηκαν άμεσα για το ακούσιο «χτύπημα» από τεθωρακισμένο άρμα μάχης και σε πρώτη φάση το Κάιρο επέλεξε να μην σηκώσει το γάντι, περιμένοντας το πόρισμα της έρευνας που έχει ήδη διαταχθεί για τις συνθήκες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αιγυπτιακού στρατού, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του συμβάντος, τα τραύματα που έχουν υποστεί οι συνοριοφύλακες είναι ελαφρά. Πρόκειται για τραύματα που, όπως αναφέρθηκε σχετικώς, προκλήθηκαν από «τα θραύσματα της οβίδας».

Στο φυλάκιο που επλήγη από την επίθεση των Ισραηλινών έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα προκειμένου είτε να περιποιηθούν τους τραυματίες είτε να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία.

🚨IDF: A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.

❗️UPDATE – Five ambulances… pic.twitter.com/JT2X65qMgR

