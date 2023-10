Τα «τυφλά» χτυπήματα των ισραηλινών δυνάμεων σε όλο το μήκος και το πλάτος της Λωρίδας της Γάζας είχαν ως συνέπεια να χτυπηθεί ένα αιγυπτιακό φυλάκιο στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ, ακριβώς στα σύνορα.

Σύμφωνα με τη λιτή ενημέρωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, τα πυρά που εξαπέλυσε το τεθωρακισμένο άρμα δεν θα έπρεπε να έχουν προορισμό το μικρό στρατόπεδο των Αιγυπτίων.

«Το συμβάν διερευνάται και οι λεπτομέρειες εξετάζονται. Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό» ανέφερε σχετικώς το IDF σε ανάρτησή του για το ολέθριο αυτό σφάλμα.

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.

