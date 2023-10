Τα σενάρια, οι αλληλοκατηγορίες και τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στο μακελειό στο νοσοκομείο της Γάζας το βράδυ της Τρίτης (17/10) δίνουν και παίρνουν με τη Χαμάς και το Ισραήλ να δείχνουν ο ένας τον άλλον.

Μιλώντας στο Mega το απόγευμα της Τετάρτης ο κ.Θεόδωρος Λιόλιος Αναπληρωτής Κοσμήτορας ΣΣΕ, καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιωτικών Επιστημών έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου» και εξηγώντας τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η κάθε πλευρά κατέληξε στο συμπέρασμα πώς το πιθανότερο είναι να ευθύνονται και οι δύο, αν και ασφαλές πόρισμα είναι αδύνατον να εξαχθεί στην παρούσα φάση.

Αρχικά, εξήγησε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί πυραύλους BLU-109 και GBU-28 που έχουν τη δυνατότητα να διαπερνούν το χώμα και το σκυρόδεμα έτσι ώστε να προκαλούν αφενός την κατάρρευση ενός κτιρίου και από την άλλη να καταστρέφουν μέρος του πολύπλοκου υπόγειου δικτύου των τούνελ της Χαμάς. Στο σενάριο λοιπόν που θέλει το Ισραήλ αν έχει πλήξει ευθέως το νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί στο έδαφος κρατήρας και έτσι ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ θα αποδειχθούν ψευδής.Σύμφωνα με τον ίδιο η έκρηξη έγινε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου και εκδηλώθηκε στη συνέχεια πυρκαγιά, με τις οροφές των αυτοκινήτων να παραμορφώνονται από το οστικό κύμα, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Κατά την προσομοίωση και την υπόθεση εργασίας που παρουσιάστηκε είναι πιθανό να εκτοξεύτηκε από τη Χαμάς μια ρουκέτα (η οποία δεν έχει διατρητική ικανότητα), να αναχαιτίστηκε μερικώς και ανεπιτυχώς από τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ και η κεφαλή της να έπεσε στο έδαφος προκαλώντας την έκρηξη. «Η Ρουκέρα Κασάμ που χρησιμοποιεί η Χαμάς δεν μπορεί να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο» σημείωσε ο κ.Λιόλιος.

Footage has been released from Northern Gaza earlier tonight which appears to possibly show a Rocket launched by Palestinian Groups in the Strip having Exploded for an Unknown Reason causing Debris to Rain Down resulting in the Explosion and subsequent Fire at Al-Ahli Arabi… pic.twitter.com/3qVdzkW3aV

