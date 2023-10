Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε το νοσοκομείο al-Ahli στη Γάζα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα να εκτιμά εκτιμά ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια, προσθέτει ο εκπρόσωπος.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο χιλιάδες πολίτες είχαν αναζητήσει καταφύγιο και ιατρική περίθαλψη μετά τις ανελέητες επιθέσεις, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Η ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο al-Ahli είναι η πιο θανατηφόρα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μεταξύ πέντε πολέμων, που έχουν γίνει από το 2008, αναφέρει η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. «Η σφαγή στο αραβικό νοσοκομείο al-Ahli είναι πρωτοφανής στην ιστορία μας. Ενώ έχουμε γίνει μάρτυρες τραγωδιών σε προηγούμενους πολέμους αυτό που έλαβε χώρα απόψε ισοδυναμεί με γενοκτονία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ.

In one airstrike, lsrael killed and injured hundreds of Palestinians who were seeking shelter at a hospital’s yard in Gaza. pic.twitter.com/x2GagJwBUl

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την επίθεση στο νοσοκομείο, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο WAFA. «Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Η σιωπή δεν είναι πλέον αποδεκτή» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Από τις 7 Οκτωβρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος περίπου 3.000 Παλαιστίνιοι είναι νεκροί και περισσότεροι από 1.400 Ισραηλινοί.

Israel hit the Arab Baptist Hospital in Gaza. According to Gazan officials, there are around 300 dead and more than 200 wounded. pic.twitter.com/uRQo187Xb3

Ο Hassan Khalaf, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου al-Wafa στην πόλη της Γάζας, περίπου ένα χιλιόμετρο από το al-Ahli Arab, λέει ότι το νοσοκομείο «εξακολουθεί να καίγεται» μετά την επίθεση του Ισραήλ.

Ο Khalaf δήλωσε στο Al Jazeera ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από τους συνεχιζόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και δεν έχει απομείνει κανένα ασφαλές μέρος. «Πού [υπάρχει] να πάμε; Θέλουν να κάνουν σφαγές και σφαγές και σφαγές στη Γάζα» είπε.

In an terrible massacre, lsraeli airstrike targeting a hospital’s yard kills 200-300 Palestinians | Gaza. pic.twitter.com/2PgMACQku3

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα χαρακτήρισε την επίθεση «έγκλημα πολέμου». «Το νοσοκομείο φιλοξενούσε εκατοντάδες ασθενείς και τραυματίες και ανθρώπους που εκτοπίστηκαν βίαια από τα σπίτια τους εξαιτίας άλλων ισραηλινών επιθέσεων» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

⚡️Scenes from the bombing of Al-Ahli Arab Hospital in the center of Gaza City #PalestineGenocide #GazaAttack #غزة_تزحف_الى_القدس #IsraeliNewNazism #GazaCity #PalestineWillBeFree pic.twitter.com/z310oCuXgb

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού λέει ότι πιθανή αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist στη Γάζα «εξετάζεται ακόμη», προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες.

#BREAKING Israeli army spokesman says possible airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza ‘still under review’, adds he does not have all information yet pic.twitter.com/zN1psyFl3P

Πριν λίγες μέρες το Ισραήλ είχε δώσει περιθώριο δύο ωρών για εκκένωση του νοσοκομείου Al Awda στη Γάζα κάτι που προκάλεσε την απερίφραστη καταδίκη από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Το Ισραήλ έδωσε στο νοσοκομείο Al Awda στη Γάζα μόλις δύο ώρες για την εκκένωση. Το προσωπικό μας εξακολουθεί να περιθάλπει ασθενείς. Οι ΓΧΣ καταδικάζουν απερίφραστα αυτή την ενέργεια, τη συνεχιζόμενη αδιάκριτη αιματοχυσία και τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό και τους ασθενείς μας» έγραψαν στο Twitter.

Israel has given Al Awda Hospital in Gaza just two hours to evacuate.

Our staff are still treating patients.

MSF unequivocally condemns this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.

We are trying to protect our staff and patients.

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) October 13, 2023