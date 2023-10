Πραγματική τραγωδία από το χθεσινοβραδινό βομβαρδισμό στο Νοσοκομείο στη Γάζα όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και κυρίως γυναικόπαιδα βίωσαν τον τρόμο καθώς χτυπήθηκαν σε ένα χώρο που θερωρούσαν τον μόνο ασφαλή μέσα στην εμπόλεμη ζώνη.

Τραγικός απολογισμός του χτυπήματος στο νοσοκομείο περισσότεροι από 500 νεκροί ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, κηρύσσει τριήμερο πένθος μετά την φονική επιδρομή και ακυρώνει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας χαρακτηρίζει την επίθεση «γενοκτονία» και «ανθρωπιστική καταστροφή».

Το Συμβούλιο του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως μετά το βομβαρδισμό του νοσοκομείου.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η αποτυχημένη ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ βρίσκεται πίσω από το φονικό χτύπημα στο νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε ότι ένα μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το εσωτερικό της Γάζας «πέρασε κοντά» από το αραβικό νοσοκομείο al-Ahli την ώρα που χτυπήθηκε.

Επικαλούμενος «πληροφορίες» από διάφορες πηγές, είπε ότι η Ισλαμική Τζιχάντ ήταν υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση που έπληξε το νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του στο Twitter και ο Νετανιάχου τονιζει πως «σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε δείχνουν ότι το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ είναι υπεύθυνο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα».

Η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ χαρακτήρισε σήμερα «ψέματα» τις κατηγορίες του Ισραήλ, που της επέρριψε την ευθύνη για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας χθες Τρίτη το βράδυ, με απολογισμό εκατοντάδες νεκρούς.

«Όπως συνηθίζει, ο σιωνιστής εχθρός προσπαθεί, κατασκευάζοντας ψέματα, να απαλλαγεί από την ευθύνη του για τη βάρβαρη σφαγή που διέπραξε, βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο, στρέφοντας το δάχτυλο προς τον Ισλαμικό Τζιχάντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισλαμιστικό κίνημα. «Διαβεβαιώνουμε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και ανυπόστατες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα ήταν «ειδεχθής σφαγή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρόσθεσε πως πλέον θεωρεί ότι οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτες.

«Το Ισραήλ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» και «δεν θα αφήσουμε ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διώξει από εκεί», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανέφεραν ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για πλήγμα κατά λάθος από τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ με ρουκέτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε, σε επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» εξαιτίας της «έκρηξης» σε νοσοκομείο της Γάζας και της «φρικτής απώλειας ζωών» που προκάλεσε.

Στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, ο κ. Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄ «αμέσως μόλις άκουσε την είδηση» και ότι ζήτησε από συνεργάτες του αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια να «συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».

Νωρίτερα, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του» στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο αμερικανός πρόεδρος απέφυγε ωστόσο να εκφραστεί για το ποιος ευθύνεται για το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί με απολογισμό τουλάχιστον 200 νεκρούς.

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν σήμερα στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε ο ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας. Η σύνοδος θα διεξαχθεί «όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές», τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

Η Αίγυπτος καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα υπογραμμίζεται πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμβει επειγόντως για να σταματήσει τέτοια εγκλήματα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει πολύ έντονα τη «βάρβαρη» επίθεση του Ισραήλ. «Είμαστε βαθιά αγανακτισμένοι που εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της στοχοποίησης ενός νοσοκομείου στη Γάζα σήμερα, και καταδικάζουμε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις με τον πιο έντονο τρόπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήρτησε στο Χ: «Το χτύπημα ενός νοσοκομείου με γυναίκες, παιδιά και αθώους πολίτες είναι το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρωπιστικών αξιών.

Καλώ όλη την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή η πρωτοφανής θηριωδία στη Γάζα».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε: «Εκατοντάδες θύματα σκοτώθηκαν στο Νοσοκομείο Baptist στη Γάζα ως αποτέλεσμα του ισραηλινού εγκλήματος και της παγκόσμιας συνείδησης που σιωπά για την αδικία και την αλήθεια».

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας αλλά και το Κατάρ καταδίκασαν τη βομβιστική επίθεση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι το ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο ήταν «φρικτό και απολύτως απαράδεκτο».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδικάζει επίσης τη φονική επίθεση. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σε ανάρτησή του στο X, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus ζήτησε την «άμεση προστασία των αμάχων» και την «ανάκληση των εντολών εκκένωσης του Ισραήλ».

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.

Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.

We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget https://t.co/6I4t99WV03

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 17, 2023