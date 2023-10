Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η στιγμή του χτυπήματος.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023