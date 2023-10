Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στην Place Sainctelette, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα γνωστά στοιχεία, οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα γύρω στις 7:15 μ.μ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα Social Media φαίνεται να δείχνει το περιστατικό, με έναν άνδρα με πορτοκαλί μπουφάν να φέρεται ως δράστης.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu

Μετά τις αιματηρές επιθέσεις ο δράστης ανέβασε ένα βίντεο στο facebook λέγοντας ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και καυχιέται που έχει δολοφονήσει άπιστους.

Στην πολύ βίαιη ομιλία του, λέει ότι πυροβόλησε δύο ανθρώπους για να «εκδικηθεί τους μουσουλμάνους και ότι ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας».

Σύμφωνα με το Skynews και τα δύο θύματα φορούσαν φανέλες της Εθνικής Σουηδίας, ενόψει του αγώνα των προκριματικών του Euro με το Βέλγιο που διεξάγεται αυτήν την ώρα.

BREAKING: Belgian media reporting at least two people have been shot dead in central Brussels tonight

It’s being reported that both victims were wearing Swedish football shirts, ahead of the Euro qualifier match against Belgium this evening.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 pic.twitter.com/TQ4mdu91us

— Sky News (@SkyNews) October 16, 2023