Προβολή ισχύος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο με το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο τους κάνουν οι ΗΠΑ εν μέσω της πολεμικής σύρραξης Ισραήλ – Χαμάς. Το USS Gerald R. Ford και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν (το καταδρομικό USS Normandy, τα αντιτορπιλικά USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney και USS Roosevelt) σπεύδει ήδη προς υποστήριξη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες τις χώρες της περιοχής, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αυξάνει τον αριθμό των μαχητικών F-35, F-15, F-16 και A-10 που σταθμεύουν στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς φυσικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το USS Gerald Ford είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο και πολεμικό πλοίο του κόσμου, με πλήρωμα 5.000 άνδρες και γυναίκες του αμερικανικού ναυτικού, μήκος πάνω από 300 μέτρα, πλήρες εκτόπισμα πάνω από 100.000 τόνους και είναι εξοπλισμένο με δύο αντιδραστήρες νέας γενιάς, που του προσφέρουν 250% μεγαλύτερη χωρητικότητα ηλεκτρισμού σε σχέση με προηγούμενα αεροπλανοφόρα, ενώ παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν την απονήωση αεροσκαφών και τη φόρτωση όπλων ταχύτερα από ποτέ άλλοτε.

