Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις αντεπίθεσης του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο του πολέμου, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτές.

«Ενέργειες αντεπίθεσης και άμυνας βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και δεν θα μιλήσω για αυτές λεπτομερώς», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στους στρατιώτες μας και εγώ τους εμπιστεύομαι», πρόσθεσε.

