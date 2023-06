Για μήνες, οι αναλυτές αναρωτιούνται πότε και πού θα μπορούσε τελικά η Ουκρανία να εξαπολύσει την πολυαναμενόμενη εαρινή αντεπίθεση για να ανακτήσει τον έλεγχο του ουκρανικού εδάφους που έχει καταλάβει η Ρωσία. Καθώς όμως πλέον τα γεγονότα ξεδιπλώνονται, οι παρατηρητές θεωρούν πως η μεγάλη αυτή ουκρανική αντεπίθεση έχει ήδη ξεκινήσει.

«Είμαστε έτοιμοι», είχε δηλώσει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Wall Street Journal σε συνέντευξή του στις 3 Ιουνίου, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ημερομηνία έναρξης, σε μία γενικότερη στάση που φαίνεται να κρατούν οι ουκρανικές αρχές. Η Ουκρανία, αναφορικά με τη μεγάλη αντεπίθεση, στην οποία θα τα παίξει «όλα για όλα», τηρεί σιγή ιχθύος, με σκοπό να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, ή όπως το περιγράφει ο Economist, «να αφήνει τους Ρώσους να μαντεύουν».

Μόλις μια μέρα αργότερα, την Κυριακή, η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι απέκρουσε μία «ευρείας κλίμακας επίθεση» των ουκρανικών δυνάμεων στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντόνετσκ – μια από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που προσαρτήθηκαν παράνομα από τη Μόσχα με δημοψηφίσματα πέρυσι. Και ενώ ορισμένα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι η αντεπίθεση φαίνεται να ξεκίνησε, επικαλούμενα δυτικούς αξιωματούχους και παρατηρητές, το Κίεβο αρνήθηκε να το επιβεβαιώσει και απέρριψε τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ως παραπληροφόρηση.

Στη συνέχεια, την Τρίτη, το -ελεγχόμενο από τη Ρωσία- φράγμα Καχόβκα καταστράφηκε στην περιοχή της Χερσώνας, προκαλώντας περαιτέρω εικασίες για το εάν ξεκίνησε η αντεπίθεση και τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το γεγονός σε αυτήν, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Την Παρασκευή, ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται σε επίθεση στην περιοχή Μπαχμούτ –όπου φέρεται να έχουν κερδίσει έδαφος– και το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) ανέφερε ότι «παρατήρησε μια γενική άνοδο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, οι οποίες όμως δεν αποτελούν όλες την ουκρανική αντεπίθεση».

Διευκρίνισε δε ότι η αντεπίθεση «δεν θα εκτυλιχτεί πιθανότατα ως μια ενιαία μεγάλη επιχείρηση», αλλά «πιθανότατα θα αποτελείται από πολλές επιχειρήσεις σε πολλές τοποθεσίες διαφορετικού μεγέθους και έντασης για πολλές εβδομάδες».

The Ukrainian #counteroffensive has begun.

Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.

🧵on what we’re seeing & how to evaluate this activity ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr

— ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2023