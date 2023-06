Ο 104,6 My Radio προσφέρει ορατότητα στην LGBTQI+ κοινότητα μέσα από την πρωτοβουλία My Coming Out στις 7, 8 και 9 Ιουνίου, στις 16:00 και την εκπομπή «Της Ζαρίφης το πανηγύρι».

Έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια από την ιστορική εξέγερση του Stonewall που έριξε πολύχρωμο φως στην LGBTQI+ κοινότητα. Ένα φως που διαχύθηκε έκτοτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθιστώντας τον Ιούνιο μήνα Υπερηφάνειας και έναν τρόπο να υπενθυμίζουμε στην κοινωνία πως η σεξουαλική ταυτότητα δεν αποτελεί πεδίο διαπραγμάτευσης, ούτε και λόγο για κοινωνικό αποκλεισμό.

Έκτοτε έχουν γίνει πολλά βήματα προς την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, μπορούμε όμως να κάνουμε περισσότερα. Επί τρεις ημέρες, ισάριθμες τετράωρες εκπομπές με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο φιλοξενούν μέλη της LGBTQI+ κοινότητας, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και αρμόδιους φορείς που μιλούν για τη σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η πρωτοβουλία My Coming Out αποκτά ήχο από τον 104,6 My Radio και εικόνα μέσω του MEGA Play (Υβριδική τηλεόραση MEGA), καθώς και του site του ραδιοφώνου. Ταυτόχρονα, η ενέργεια θα καλύπτεται από διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο οποίος θα μεταφράζει ζωντανά τις εκπομπές.

Επί τρεις ημέρες συζητάμε για θέματα σεξουαλικής αποδοχής, ζητήματα που μας αφορούν όλους κι όχι απλά μια μικρή μειοψηφία.

Ο 104,6 My Radio δημιούργησε με αφορμή τον μήνα Pride ένα φίλτρο για Instagram stories το οποίο θα συνοδεύσει την ενέργεια αυτή. Αναζητήστε το γράφοντας my coming out στα story της εφαρμογής ή βρείτε το στο προφίλ του @myradio1046fm στην καρτέλα με τα τρία αστεράκια και βάλτε χρώμα στις αναρτήσεις σας, υποστηρίζοντας τη δράση.

Το τριήμερο My Coming Out θα εκπέμπει on air, μεταξύ 16:00 και 20:00, στις 7, 8 και 9 Ιουνίου από τη συχνότητα του 104,6 My Radio, αλλά και στο MEGA Play και την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού.

*Με την ευγενική υποστήριξη του PANTENE και της δεύτερης φάσης της καμπάνιας #HairHasNoGender που στέκεται υπερήφανα και έμπρακτα δίπλα στην Ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα στον εργασιακό χώρο. Το PANTENE συνεχίζει να χορηγεί την επαναλειτουργία της Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528- ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις οικογένειές τους, γονείς και εκπαιδευτικούς.

