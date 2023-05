Οταν τον περασμένο Δεκέμβριο ο Elon Musk ρωτούσε μέσω poll τους χρήστες του Twitter για το εάν προτιμούσαν να παραμείνει ο ίδιος CEO της δημοφιλούς πλατφόρμας ή να αναλάβει κάποιο άλλο πρόσωπο αυτόν τον ρόλο, σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι θα λάμβανε υπόψη του τη γνώμη τους. Τότε, πάνω από δέκα εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν κατά της παραμονής του Musk στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας.

Τώρα, λοιπόν, κάποιους μήνες μετά από εκείνο το poll, ήρθε η ώρα για τον Musk να κρατήσει το λόγο του. Ο αμφιλεγόμενος επιχειρηματίας και τεχνολογικός οραματιστής ανακοίνωσε χθες, αναρτώντας μια δημοσίευση γεμάτη ενθουσιασμό στο λογαριασμό του στο Twitter, πως προσέλαβε νέα CEO, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα σε έξι εβδομάδες.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023