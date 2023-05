Φαίνεται πως το μεγάλο αφεντικό του Twitter αποφάσισε το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει στη θέση του CEO και μάλιστα η επιλογή του βρίσκεται στο πρόσωπο μιας γυναίκας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι προσέλαβα έναν νέο CEO για το Twitter. Η νέα CEO Θα ξεκινήσει στη θέση της σε έξι εβδομάδες! Ο ρόλος μου θα περιορίζεται στην εκτελεστική προεδρία και επίβλεψη προϊόντων, λογισμικού».

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023