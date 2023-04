Εν μέσω πυρών από τις αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν βρέθηκε τουρκικό C-130 που επιχειρούσε για την απομάκρυνση πολιτών.

Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Γουάτσι Σέιτνα, κοντά στο Χαρτούμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίθεση τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος και προκλήθηκε ζημιά στο αεροσκάφος.

Δείτε εικόνες:

The Turkish C-130 military transport plane that was hit by the Rapid Support Forces militias (#RSF) as it was preparing to land at Wadi Sidna Air Base in Khartoum. pic.twitter.com/1iqyCng80F

— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) April 28, 2023