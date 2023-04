«Πολλά θύματα» έχουν αναφερθεί μετά από πυροβολισμούς στο Λούισβιλ του Κεντάκι, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Λούισβιλ έκανε λόγο για «έναν ενεργό επιτιθέμενο» στην East Main Street στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλαπλά θύματα». Το FBI του Λούισβιλ περιέγραψε το περιστατικό ως πυροβολισμό και άλλοι αξιωματούχοι προέτρεψαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή.

«Επιβεβαιώθηκε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «τουλάχιστον έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με μάρτυρες το συμβάν διαδραματίστηκε μέσα σε μια τράπεζα. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Βρισκόμουν στο φανάρι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένας άνδρας στην απέναντι μεριά του δρόμου, σε μια διασταύρωση, ο οποίος είχε ξαπλώσει στο έδαφος στην είσοδο ενός ξενοδοχείου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δίκτυο WDRB.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WHAS11 ότι είδε έναν άνδρα με «τυφέκιο εφόδου» να ανοίγει πυρ.

Επιζώντες είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, τόνισε ένας δημοσιογράφος του CNN.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιαρ είπε σε ένα tweet ότι κατευθύνθηκε προς το σημείο του πυροβολισμού. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλες τις οικογένειες που επηρεάστηκαν και για την πόλη του Λούισβιλ», έγραψε.

Η περιοχή του μετρό του Λούισβιλ, που βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων του Κεντάκι με την Ιντιάνα, έχει πληθυσμό περίπου 630.000 ατόμων σύμφωνα με την Απογραφή του 2020.

