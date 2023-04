Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για μια δεύτερη προεδρική θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να το ανακοινώσει.

Ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση στην εκπομπή Today του NBC σε δηλώσεις του προς τον παρουσιαστή Al Roker.

«Σκοπεύω να είμαι υποψήφιος… αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε ακόμα», είπε ο Μπάιντεν.

NEW: TODAY’s @alroker asks President Biden about his possible Presidential run in 2024. pic.twitter.com/3OELi0yJmK

— TODAY (@TODAYshow) April 10, 2023