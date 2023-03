Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τις επίσημες συνομιλίες στο Κρεμλίνο και υπογράφουν έγγραφα για τη στρατηγική συνεργασία, αναφέρουν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν κοινή δήλωση «εμβαθύνοντας την ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία συντονισμού των δύο χωρών για τη νέα εποχή», δήλωσε η Χούα Τσουνγίνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Σι και ο Πούτιν «τόνισαν ότι η κρίση στην Ουκρανία θα πρέπει να διευθετηθεί μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών», είπε.

Η Χούα πρόσθεσε:

«Όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι οι σκοποί και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρούνται και να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία μιλά θετικά για την αντικειμενική και αμερόληπτη θέση της Κίνας στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Οι δύο πλευρές αντιτίθενται στην πρακτική οποιασδήποτε χώρας ή ομάδας χωρών να επιδιώκει πλεονεκτήματα σε στρατιωτικούς, πολιτικούς και άλλους τομείς εις βάρος των νόμιμων συμφερόντων ασφάλειας άλλων χωρών».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου αναφέρει πως υπέγραψαν δηλώσεις που «αντανακλούν πλήρως τη φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας», τις οποίες περιέγραψε ως «στο υψηλότερο σημείο τους σε ολόκληρη την ιστορία των δύο χωρών μας».

Η Ρωσία και η Κίνα είναι «δεμένες μαζί» και απολαμβάνουν «σχέσεις καλής γειτονίας», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με το Πεκίνο.

«Αυτό μας επιτρέπει να βρίσκουμε, ακόμη και στις πιο περίπλοκες καταστάσεις, λύσεις στα προβλήματα και μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα».

Πολλά σημεία του κινεζικού σχεδίου «ειρήνης» για την Ουκρανία «ταυτίζονται με τη ρωσική άποψη», είπε επιπλέον ο Πούτιν, εξηγώντας πως μαζί με τον Σι «πέρασαν πολύ χρόνο» και «έδωσαν μεγάλη προσοχή» συζητώντας το ειρηνευτικό σχέδιο του Πεκίνου.

Ανέφερε μάλιστα ότι η πρόταση του Πεκίνου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ειρηνική διευθέτηση – όταν η Δύση είναι έτοιμη για αυτό.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του ως «επιτυχείς και εποικοδομητικές», καθώς έδειξαν ότι το Πεκίνο είναι πλέον ξεκάθαρα ο πιο στενός οικονομικός εταίρος της Μόσχας.

Ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν, επισήμανε ότι το Πεκίνο έχει «αμερόληπτη θέση» για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι υποστηρίζει την ειρήνη και τον διάλογο, ανέφεραν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι, ο οποίος μιλούσε μέσω μεταφραστή, χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Πούτιν «ανοιχτές και φιλικές».

Οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι ο «υπεύθυνος διάλογος» είναι ο καλύτερος τρόπος για τη σταθερή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ίδια μέσα μετέδωσαν ότι η ρωσική πλευρά επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

Οι δύο πλευρές τόνισαν ότι για να επιλυθεί η κρίση στην Ουκρανία, πρέπει να γίνουν σεβαστές οι «νόμιμες ανησυχίες για την ασφάλεια» όλων των χωρών και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών στρατοπέδων.

