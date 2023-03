Η Ακαδημία Κινηματογράφου έχει ήδη ξεκινήσει να ανακοινώνει τους παρουσιαστές για την 95η απονομή των βραβείων Όσκαρ το προσεχές Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας κάθε τόσο στη λίστα νέα λαμπερά ονόματα.

Σύμφωνα με το Deadline, οι Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh και Sigourney Weaver είναι μερικοί από τους αστέρες που θα παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες κάθε κατηγορίας και θα απονείμουν τα πολυπόθητα αγαλματίδια την Κυριακή.

Αυτοί έρχονται να προστεθούν στους ήδη ανακοινωθέντες Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña και Donnie Yen.

Περισσότεροι παρουσιαστές αναμένεται να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι τελευταίες προσθήκες στη Μεγάλη Νύχτα του Χόλιγουντ έρχονται την ώρα που η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ολοκληρώνεται, με τις ψήφους να λήγουν απόψε.

Η περίοδος των βραβείων κορυφώνεται με την 95η ετήσια απονομή των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ. Οι δύο ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα του 2022 – «Avatar: The Way of Water» και «Top Gun: Maverick» – διεκδικούν το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τις ταινίες «All Quiet on the Western Front», «The Banshees of Inisherin», «Elvis», «Everything Everywhere All at Once», «The Fabelmans», «Tár», «The Triangle of Sadness» και «Women Talking».