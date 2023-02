Instagram Notes: Διαθέσιμη στην Ευρώπη η νέα υπηρεσία

Tη νέα λειτουργία δυνατότητας σημειώσεων σε κείμενο (Instagram Notes) σε Ευρώπη και Ιαπωνία ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri.

Οι σημειώσεις αυτές είναι σύντομες αναρτήσεις έως 60 χαρακτήρων που περιλαμβάνουν μόνο κείμενο και emojis και εμφανίζονται πάνω από τη φωτογραφία του προφίλ σας.

Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν Instagram Notes μεταβαίνοντας στην κορυφή των εισερχομένων τους και επιλέγοντας στη συνέχεια τους followers που ακολουθούν ή άλλους από την υπάρχουσα λίστα «Στενοί φίλοι». Στη συνέχεια, μπορούν να πληκτρολογήσουν την ίδια τη σημείωση, η οποία θα εμφανίζεται στην κορυφή των εισερχομένων των φίλων τους για 24 ώρες. Εάν ένας χρήστης απαντήσει σε μια σημείωση, η απάντηση θα φτάσει ως μήνυμα.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023