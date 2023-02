Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σκι: Πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα από τον Αλέξανδρο Ιωάννη Γκίννη

Ιστορία έγραψε ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκίννης, καθώς κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σκι!

Ο 28χρονος Ελληνοαμερικανός Σκιέρ, κατέκτησε τη 2η θέση στον αγώνα τεχνικής κατάβασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλπικού σκι στο Σαμονί της Γαλλίας.

When a dream comes true and you also write your country’s history 🇬🇷🤗

Ο Γκίνης παρότι δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, κάνοντας ένα καταπληκτικό 2ο run και πραγματοποιώντας μια ονειρική κατάβαση με την καλύτερη επίδοση, κατάφερε να πάρει τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Μάλιστα από τους πρώτους που έσπευσαν να τον αποθεώσουν ήταν τα μέλη της αμερικανικής αποστολής με την οποία αγωνίζονταν μέχρι το 2020.

Ο Αλέξανδρος Ιωάννης γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνα πατέρα και Αμερικανίδα μητέρα, ενώ το σκι ήταν ο προορισμός του καθώς ο πατέρας του διατηρούσε σχολή εκμάθησης σκι στον Παρνασσό.

Σε ηλικία 12 ετών μετακόμισαν οικογενειακώς στην Αυστρία όπου εργάζονταν ο πατέρας τους τους χειμερινούς μήνες για να έρθει η μεγάλη αλλαγή σε ηλικία 15 ετών όταν εγκαταστάσθηκαν στις ΗΠΑ. Εκεί ο Αλέξανδρος Ιωάννης ξεδίπλωσε το ταλέντο του και γρήγορα εντάχθηκε στην εθνική ομάδων των ΗΠΑ.

Από το 2018 διάφορα εσωτερικά προβλήματα στην Ομοσπονδάι των ΗΠΑ, αλλά και οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν τον οδήγησαν σε δεύτερες σκέψεις με την ΕΟΧΑ (Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων) να τον προσεγγίζει και από το 2020 να αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα.

What a nice podium! 🥳

After two second place on this slope, @RamonZenhusern wins for the first time in @chamworldcup .

Aj Ginnis climbs for the first time on a World Cup podium and Daniel Yule celebrates his 1st podium at this venue

Congrats ! 👏🏻#fisalpine pic.twitter.com/uHekSqlb96

— FIS Alpine (@fisalpine) February 4, 2023