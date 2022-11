Εκρηκτικό ήταν το κλίμα σε δρόμους των Βρυξελλών, στη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα Βελγίου – Μαρόκου για την τελική φάση του παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Η κατάσταση μάλιστα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ Μαροκινών και Βέλγων, ενώ κάποιοι άναψαν και φωτιές σε κάδους σκουπιδιών.

International press reports that Belgian fans are rioting in Brussels after Belgium lost 2-0 to Morocco at the World Cup in Qatar an hour ago.

Videos seem to suggest that it is rather Moroccan fans who are rioting. pic.twitter.com/9mVfpkmFk4

