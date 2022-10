Σακελλαροπούλου: Συλλυπητήρια για την πολύνεκρη έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τα συλλυπητήρια της, καθώς και του ελληνικού λαού, στις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης έκρηξης σε ανθρακωρυχείο της Τουρκίας.

Με ανάρτηση στο twitter η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «ελπίζουμε να διασωθούν οι παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού και εμού προσωπικά, θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους στην τραγική έκρηξη ανθρακωρυχείου στην Τουρκία. Ελπίζουμε όλοι οι παγιδευμένοι ανθρακωρύχοι να διασωθούν και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» έγραψε στα αγγλικά η κα Σακελλαροπούλου.

On behalf of the Greek people and me personally, deepest condolences to the families who lost their loved ones in the tragic coal mine explosion in #Türkiye. We hope all trapped miners are rescued and wish speedy recovery to the injured.

