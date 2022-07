Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στις 4 Ιουνίου η ανακοίνωση του χωρισμού της Σακίρα και του Ζεράρ Πικέ.

Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να την απάτησε και εκείνη του έδωσε «τα παπούτσια στο χέρι», ύστερα από 12 χρόνια κοινής ζωής.

Το -πρώην πια- ζευγάρι έχει μαζί δύο παιδιά, τον 9χρονο Μίλαν και την 6η Σάσα.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η τραγουδίστρια φέρεται να έκανε μία αστρονομική οικονομική πρόταση μέσω των δικηγόρων της στον αρχηγό της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να αναλάβει εξ ολοκλήρου την κηδεμονία και την ανατροφή των παιδιών τους και να μετακομίσουν μόνιμα στο Μαϊάμι.

Επίσης, ζήτησε να αναλάβει και τα έξοδα πέντε πτήσεων ετησίως του Πικέ ώστε να επισκέπτεται τα παιδιά, ενώ θα του επέτρεπε να περνάει μαζί τους κάποιες ημέρες το καλοκαίρι.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Η Λατίνα σταρ του προσέφερε και περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια για καλύψει το χρέος που έχει, λόγω νομικών ζητημάτων στην Ισπανία

Ωστόσο, ο Πικέ είπε «όχι» και ζήτησε από τους δικηγόρους του να βρουν άλλη λύση, καθώς δεν θέλει να βρίσκεται τόσο μακριά από τα παιδιά του αλλά ούτε και να τα στερείται για αρκετό καιρό.

Την ίδια ώρα, όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τη Σακίρα να είναι ξανά ερωτευμένη.

Η τραγουδίστρια απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι σε παραλία της Ισπανίας να κάνει surf, μαζί με τον γιο της, Μίλαν, και έναν μυστηριώδη άντρα. Όλοι μαζί απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα και πέρασαν μοναδικές στιγμές.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο γοητευτικός άντρας που βρέθηκε στο πλευρό της, με πολλούς να πιστεύουν πως είναι το νέο της φλερτ και άλλους να θεωρούν πως ήταν δάσκαλος σε σχολή surf.

