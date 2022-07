Ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος το εθνικό διαγωνιστικό, το εθνικό σπουδαστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα Short and Green της 45ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Δράμας, που φέτος θα διεξαχθεί στις 5-11 Σεπτεμβρίου.

Παρόντος του Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη η ανακοίνωση έγινε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προέδρου του φεστιβάλ Γιώργου Δεμερτζή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 30 ταινίες, σκηνοθετημένες από 17 άνδρες και 15 γυναίκες και ότι στο καστ πολλών ταινιών θα βρούμε γνωστούς ηθοποιούς του ελληνικού οπτικοακουστικού χώρου όπως οι Γιάννης Στάνκογλου, Μάκης Παπαδημητρίου (που επίσης παρουσιάζει την δική του μικρού μήκους, «Λίλα»), Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χάρης Φραγκούλης, Ν Μαρία Καλλιμάνη, Δημήτρης Λάλος, Δημήτρης Καταλειφός και Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Εμφανίζονται ακόμα ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, η Άντζελα Μπρούσκου και ο Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης.



Από την πλευρά του, ο κ. Γιατρομανωλάκης μίλησε για την ιδιαίτερη και έμπρακτη στήριξη του ΥΠΠΟΑ προς το φεστιβάλ με συγκεκριμένες δράσεις όπως η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Δήμου Δράμας και της ΕΤΑΔ με στόχο «την ανάδειξη του Στρατοπέδου Ανδρικάκη στη Δράμα σε ένα διεθνές οπτικοακουστικό κέντρο που θα περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις για το Φεστιβάλ, για το Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών που σχεδιάζεται, αλλά και για ανερχόμενες επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού χώρου».

Επίσης ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, ανακοίνωσε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί εκσυγχρονισμός του Δημοτικού Ωδείου και του Κινηματογράφου «Ολύμπια» στη Δράμα, επισημαίνοντας τέλος ότι στο φετινό Φεστιβάλ θα παιχτούν ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο πλαίσιο του προγράμματος Covid.

Ρόλο για την αναβάθμιση του φεστιβάλ έπαιξε η από πέρσι νέα οπτική ταυτότητά του υπό την εποπτεία του Δημήτρη Παπάζογλου (Designer και DISFF Brand Director) ο οποίος έχει αναλάβει το ίδιο έργο και για την φετινή. «Για την φετινή χρονιά, η οπτική μας γλώσσα επικεντρώνεται καθ’ όλη την ανάπτυξή της, γύρω από την ίδια την κοινότητα των κινηματογραφιστών μικρού μήκους, φέρνοντάς του δημιουργούς στο πρώτο πλάνο της οπτικής επικοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ελληνικών ταινιών

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2022 DISFF45

«Γιάμα», Ανδρέας Βακαλιός

«ENOMENA», Φαίδρα Βόκαλη

«Παπαρούνες και Πάπιες», Χριστίνα – Καλλιρρόη Γαρμπή

«Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας», Σοφία Γεωργοβασίλη

«Toxic Magnus», Νάσος Γκατζούλης

«Pendulus», Δημήτρης Γκότσης

«Χυμός πορτοκάλι», Δημήτρης Ζάχος

«Kάκτος», Δημήτρης Ζούρας

«Στο Θρόνο του Ξέρξη», Εύη Καλογηροπούλου

«Σήμερα Ήθελα», Βασιλίνα Κατερίνη, Σελήνη Παπαγεωργίου

«Τσίχλα- τσιγάρο», Αντζελίκα Κατσά

«KIDDO», Μιχάλης Κίµωνας

«Καναρίνι», Χρυσούλα Κοροβέση, Μάριος Γαμπιεράκης

«The Last Journey», Στηβ Κρικρής

«Η Κούρσα», Γιώργος Λεοντακιανάκος

«Nothing Holier Than A Dolphin», Ισαβέλλα Μαργάρα

«Δάφνη», Τώνια Μισιαλή

«Όχι αύριο», Αμέρισσα Μπάστα

«11.20 π.μ.», Δημήτρης Νάκος

«Λίλα», Μάκης Παπαδημητρίου

«FAULT», Kατερίνα Παπαναστασάτου

«Homo Perfectus», Άλκη Πολίτη

«Μια Νύχτα στο Νεκροταφείο», Στέλιος Πολυχρονάκης

«Τελευταία Πνοή», Χάρης Ραφτογιάννης

«Το πέταγμα του πιγκουίνου», Στέλλα Σερέφογλου

«tokakis ή What’s My Name», Θάνος Τοκάκης

«Under the Lake», Θανάσης Τρουμπούκης

«Μάγμα», Λία Τσάλτα

«Χλώριο», Θάνος Ψυχογυιός

«5p.m. Seaside», Valentin Stejskal

ΕΘΝΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ – 2022 DISFF45

«Αστόρια», Γαβριήλ Αθανασίου

«ΤΡΙΧΕΣ», Ιωάννα Διγενάκη

«Love you more than Peanut Butter», Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου

«Ποδήλατο», Στάθης Καλούδης

«Σταυροδρόμι», Τζον Κονίνι

«Σαν Βασιλιάς», Ευαγγελία Κουμαντσιώτη

«Drama during the Pandemic», Γιώργος Κωνσταντίνου

«Μία ευχή πέρα από τον θάνατο», Άννα-Μαρία Λεβέντη

«Το Συμβόλαιο», Στέλιος Λέρης

«Φωτοευαισθησία», Μελίνα Λουκανίδου

«Τσουλάκια», Δέσποινα Μαυρίδου

«Νύχτες Αυγούστου», Άλκηστη Μιχαλοπούλου

«REVOLLUSION», Χρήστος Μπόσμος

«Η Αρχή», Γιώργος Νικολόπουλος

«Looking for Joy», Άννα Οικονόμου

«Ό,τι απομένει», Σεμέλη Σαφού

«Salted Lake», Αλέξανδρος Σολτς

«Ο Καμβάς», Κώστας Σπανουδάκης

«DO NOTHING», Μαρία Φουράκη

«Σάμμερ», Στέλιος Χριστοφόρου

SHORT AND GREEN– 2022 DISFF45

“Gardens Petrified”, Turkey, Ali Cabbar

“Aralkum”, Uzbekistan, Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko

“In Vain”, Greece, Anastasia Melia Eleftheriou

“Autosaurus Rex”, Switzerland, Marcel Barelli

“Sirens”, Germany, Ilaria Di Carlo

“Under the Lake”, Greece, Thanasis Trouboukis

“Toxic Neighbour”, Canada, Colin Scheyen

“Magma”, Austria, Manuel Wetscher

“Turbulent waters”, Finland, Elena Näsänen

“Summer of Bees”, Finland, Ida-Maria Olva

“Myosotis”, Switzerland, Michael Schwendinger

“Berry Pickers”, Sweden, Agnes Skonare Karlsson

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 45ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Εθνικο Διαγωνιστικό

Ιωακείμ Μυλωνάς, Σκηνοθέτης / Καλλιτεχνικός Διευθυντής International Short Film Festival of Cyprus

Άρης Δημοκίδης, Δημοσιογράφος

Μαρκέλλα Γιαννάτου, Ηθοποιός

Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Σκηνοθέτης

Μαρίνα Γιώτη, Κινηματογραφίστρια και εικαστική καλλιτέχνις

Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό

Θέμις Μπαζάκα, Ηθοποιός

Λένα Διβάνη, Συγγραφέας

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Σκηνοθέτης

Short and Green

Dejan Dabic, Animator, Κριτικός Κινηματογράφου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μartovski Documentary & Short Film Festival (Σερβία),

Νάντια Κοντογεώργη, ηθοποιός

Γιάννης Οικονομίδης, σκηνοθέτης